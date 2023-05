El candidato más joven de la Vega y «el programa más social jamás presentado»

Hay que remontarse al segundo ayuntamiento democrático , constituido tras las elecciones de mayo de 1983 , para encontrar un gobierno que no haya sido de izquierdas en la localidad. Entonces, y según los datos que ofrece el Ministerio del Interior, ganó Alianza Popular , la formación fundada por Manuel Fraga y antecesora del actual del Partido Popular. Con la excepción de esas elecciones municipales de hace ahora 40 años, la izquierda siempre ha ganado estos comicios locales, ostentado el bastón de mando peñaflorense tanto PSOE como IU en estas cuatro décadas.

Para romper esta tendencia, Juan Antonio García Plata encabeza la lista del Partido Popular. Con 27 años, es el candidato más joven de la localidad y de la comarca de la Vega del Guadalquivir.

Plata llega a estas elecciones con “el programa más social jamás presentado”, que pretende captar el voto no solo de los afines a su partido, sino de aquellos “desengañados” de la gestión municipal que “han visto durante estos años retroceder a nuestro pueblo respecto a pueblos vecinos, no avanzar ni un solo paso, y ver como nuestros jóvenes y su talento se tienen que marchar porque no hay futuro aquí”.

Para ello, el PP lleva a estas elecciones “proyecto de pueblo” que va “más allá de siglas” y se define como “un proyecto de concordia en el que seamos todos uno”, para hacer de Peñaflor “el pueblo que todos hemos soñado con las instituciones al servicio de los ciudadanos”, según ha destacado el candidato.