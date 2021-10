El Carnaval volverá a La Rinconada el próximo mes de febrero

La delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de La Rinconada ha informado de que, en 2022, el Carnaval volverá al municipio. Se recuperará así esta fiesta en su fecha tras el parón provocado por la pandemia, y que se extenderá a lo largo de un mes y en ambos núcleos de población. El delegado de Fiestas Mayores, Rafael Reyes, ha llevado a cabo una primera reunión con la Mesa del Carnaval – órgano integrado por personas vinculadas a la fiesta – para empezar a dar forma al Carnaval de La Rinconada.

Será un mes completo, desde el 6 de febrero al 6 de marzo, el que dure el Carnaval de La Rinconada. Entre las propuestas que ya se han avanzado están el Carnavalito – en el que participarán agrupaciones de Cádiz – y el Concurso Provincial de Agrupaciones Carnavalescas, en la que será su XXXIX edición. Este evento tomará como escenario el teatro Antonio Gala del núcleo de La Rinconada, y se llevará a cabo del 14 al 19 de febrero.

Al respecto de las fechas señaladas, y según se ha explicado tras la reunión de la delegación con la Mesa, se baraja ampliarlo a más días para que las sesiones sean más cortas. Con respecto a los premios, se mantendrá la misma cuantía que en 2020, cuando se incrementaron un 30 por ciento con respecto al año anterior. En esa última edición, los galardones para cada una de las dos modalidades – chirigotas y comparsas – estuvieron dotados con 1.750 euros para la primera agrupación clasificada, 1.050 euros para la segunda y 750 euros para la tercera.

Se trabaja para quitar protagonismo al botellón en esta fiesta

Del mismo modo, volverán los pasacalles con el Carnaval en la Calle, que se extenderá del 25 al 27 de febrero en La Rinconada y del 4 al 6 de marzo en San José de la Rinconada. Al respecto, el delegado municipal ha señalado que “continuamos trabajando el concepto de 2020 de ir quitando protagonismo al botellón, un trabajo de concienciación a largo plazo, pero que ya empezó a tener sus frutos en la última celebración”.

La planificación, no obstante, se realizará atendiendo a la situación sanitaria y a la evolución de la pandemia, por lo que no se descarta que haya que “ir rectificando sobre la marcha”, adaptando los eventos programados o modulando distintas restricciones para que la fiesta no suponga un incremento en los contagios por COVID-19.

La Mesa del Carnaval se integra por personas vinculadas a la fiesta

La Mesa del Carnaval fue creada en 2019 como “una comisión de trabajo con la función de canalizar las opiniones, las propuestas, las ideas y las quejas” a fin de que la organización de las distintas actividades que componen el Carnaval “sean respaldadas por el mayor número posible de puntos de vista, siempre con el objetivo de que las fiestas sigan avanzando y consolidándose en el ámbito provincial”, según se explica desde el consistorio. En este sentido, Reyes solicitó a sus miembros – dada su implicación y relevancia en la fiesta – propuestas para pregoneros o pregoneras, para jurado del concurso, así como cualquier sugerencia que permita tener organizado totalmente el Carnaval de 2022 en las próximas semanas.

Con la mejora en la situación sanitaria y la recuperación de la normalidad, La Rinconada comienza a organizar las fiestas que quedaron en suspenso por la pandemia. De este modo, la delegación dirigida por Rafael Reyes anunció también esta semana que ya trabaja en la preparación de la Cabalgata de Reyes Magos. Según se destacó en una nota, desde el área municipal ha comenzado la planificación del recorrido, la restauración y diseño de las carrozas y la elección de las personas que representarán tanto a la Estrella de la Ilusión como a los tres Reyes Magos. “Empezamos a ver la luz ante esta oscuridad global, a recuperar nuestras tradiciones y a que la infancia pueda volver soñar con la Noche de Reyes”, ha apostillado Reyes.