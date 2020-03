El confinamiento también puede ser mágico

“Como no podemos hacer #magiasolidaria de forma presencial en los hospitales, llenaremos Instagram en directo”. Con este mensaje, el profesor de primaria de Albaida del Aljarafe Xuxo Ruiz, abría ayer las puertas de su casa en Espartinas a través de Instagram , para participar en una iniciativa en la que varios magos repartidos por toda España regalaron su arte a través de la red, enseñando, de paso, algunos de sus trucos.

Optó también a un premio que otorga la Fundación Varkey. No lo ganó, pero fue uno de los cincuenta elegidos seleccionados entre casi 40.000 candidaturas y solicitudes de 173 países, que optaban a un premio de un millón de dólares, cuyo nombre fue anunciado en Dubái el 18 de marzo del 2018.

Con todo, explica que “educar en valores como la compasión, la solidaridad y el amor es crecer y transformar la educación, y estoy convencido de que llevarlo fuera de las cuatro paredes del aula deja marcas positivas y sería posible un mundo mejor”.

Lleva ya casi 25 años en Sevilla, y su peculiar forma de enseñar la ha ido difundiendo hasta tal punto que, "cuando los niños se enteran de que voy a ser su maestro, se vuelven locos", lo mismo que cuando tiene que hacer una sustitución o acudir a un aula para desempeñar sus labores como responsable informático del centro.

Esa eficacia la demuestra sobre el terreno, ya que desde hace más de quince años imparte formación a colegas de distintas partes del mundo, "y muchos alumnos salen beneficiados, con noticias que me llegan hasta de Suramérica, de gente que me da las gracias o me pide consejos para hacer las cosas que hago".