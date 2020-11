El Cuponazo reparte 250.000 euros en Coria del Río

El sorteo del Cuponazo la ONCE de ayer viernes ha volcado gran parte de su fortuna en Andalucía con más de 1,1 millones de euros en premios entre seis provincias de la comunidad autónoma.

En Coria del Río, José Antonio Gahete, vendedor de la ONCE desde hace once meses -en diciembre hará un año-, vendió diez cupones premiados con 25.000 euros cada entre la avenida Primero de Mayo, el embarcadero del río y las puertas de un supermercado de la localidad sevillana. “En los tres sitios he dejado premio” decía esta mañana “más nervioso que la mar”. Gahete tenía la esperanza de dar un premio grande a sus vecinos “antes de que acabara este año horrible”. Y así ha sido. “Estaba deseando que cayera aquí que hace mucha falta con todo lo que está pasando y me alegro mucho por la gente y la ayuda que va a dar porque ha estado muy repartido, y además anima el ambiente porque está todo muy mal –reconoce-. La cosa está muy mal y ha venido muy bien”.

En Valverde del Camino el Cuponazo ha dejado 265.000 euros con la misma vendedora, Coronada Ramírez, que hace menos de un mes repartió, el pasado 11 de octubre, más de dos millones de euros entre 28 vecinos de la localidad onubense. El mismo premio que Coria del Río se han llevado también en Arjona (Jaén) con otros 250.000 euros los premios que se nhan repartido otros diez vecinos. En San Fernando (Cádiz), el Cuponazo ha dejado 215.000 euros en premios, en Vélez-Málaga 125.000 y en La Línea de la Concepción y Córdoba se han vendido también sendos cupones premiados con 25.000 euros a las cinco cifras, en esta ocasión a través del TPV por el que el cliente elige el número que juega.

En total han sido 1.155.000 euros en premios mayores entre las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. El resto de premios de este sorteo tan repartido en toda España se han distribuido entre Castilla la Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Murcia.