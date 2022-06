El ERE de la base de Morón contempla 54 despidos

La documentación del ERE, según tales fuentes, recoge además una lista nominativa de los empleados afectados por este nuevo despido colectivo, señalando las mismas la difícil situación que afrontan tanto los trabajadores amenazados de despido como el resto de la plantilla, que reclama que los partidos políticos reaccionen para intentar al menos que el ERE no sea consumado en los términos planteados.

En dicha enmienda, además, ambos países acordaron ampliar a un total de 36 aeronaves, 2.200 militares y 500 profesionales civiles el techo de presencia de Estados Unidos en dicha base.

Cuando Estados Unidos optó por desplazar desde la base de Morón a Italia su contingente de reacción rápida en África, José Armando Rodríguez Ardila (UGT), presidente del comité de empresa de KBR, defendía que tal traslado no tendría "por qué tener impacto" en la plantilla española de la base, razonando que si la llegada de los efectivos de la fuerza de reacción rápida en África allá por 2013 no se tradujo en la contratación de más personal civil para hacer frente a la situación, ahora "no tiene por qué haber" consecuencias negativas en materia de empleo.

En ese marco, recordaba que el incremento de la presencia estadounidense en esta base cuyos servicios civiles gestionan empresas seleccionadas por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, había ido acompañado de una reducción paulatina del personal español adscrito a tales servicios de ingeniería civil, apoyo logístico, salud, ambulancia, higiene industrial o servicios postales.