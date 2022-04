El Eurojackpot de la ONCE deja 640.000 euros en Sevilla

El nuevo Eurojackpot de la ONCE de los martes ha dado un premio de segunda categoría a un acertante de Lebrija (Sevilla) que se ha llevado un premio de más de 640.000 euros, el único dado en España en esa categoría. El vendedor que ha dado la suerte ha sido Antonio Granado, en la ONCE desde 2015, y que tiene su punto de venta en la calle Camino del Aceituno.

"Todavía tengo los pelos de punta. Estoy nervioso perdido. Ni me lo creo, es un pelotazo", ha declarado este miércoles el vendedor en declaraciones recogidas por la ONCE en una nota de prensa. "Para el que le haya tocado es una alegría, pero para mí también. Y para Lebrija y para la agencia de la ONCE en Utrera", ha apuntado.

Para este segundo martes, el sorteo ofrecía un bote de diez millones de euros y el acertante de Lebrija ha estado a punto de conseguirlo al acertar los cinco números y uno de los dos soles (números complementarios), y se ha llevado al final 644.761,10 euros por un boleto que cuesta dos euros.

Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot, el sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora.

"Es una lotería europea, pero toca, toca, ahora me doy cuenta porque todavía estoy temblando como si fuera un niño", ha reconocido Granado nervioso, que se ha declarado "muy orgulloso" de sus siete años y medio de trabajo en la ONCE y de sus compañeros. "Es que hacemos un buen equipo y un premio así nos anima a todos", ha afirmado.

Para este viernes 8 de abril, el Eurojackpot ofrece un bote de 17 millones de euros. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.