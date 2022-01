El Garrobo sigue clamando por la mejora de la atención médica en el municipio

En torno a un centenar de vecinos se han manifestado esta mañana por las calles del pueblo hasta llegar a la entrada del mismo, en la carretera nacional . Si bien, no han llegado al extremo de cortarla, al no tener autorización para ello , si han hecho ver sus reivindicaciones a los vehículos que circulaban por la vía.

Esto supone por un lado “retrasos, pues la ambulancia tarda entre 30 y 45 minutos , lo que ha supuesto que los sanitarios no lleguen para atender casos graves ”, y por otro “ colapsar las urgencias del hospital con cuestiones que se resolverían en el ambulatorio”. Con 812 habitantes, la de El Garrobo es una población principalmente mayor que no dispone en muchos casos de medios para desplazarse, por lo que aseguran sentirse “abandonados” ante la falta de atención médica en su pueblo.

Lejos de cejar en su empeño, los vecinos de El Garrobo continuarán manifestándose hasta que sean atendidas sus reclamaciones. En este sentido se ha convocado una marcha para el próximo domingo, 30 de enero. Con salida desde el Ayuntamiento, en la plaza de la Constitución, recorrerá las carreteras N-433 y N-630 (por el tramo que discurre paralelo a la A-66). La movilización cuenta con autorización de la Delegación del Gobierno en Andalucía, si bien solo se permite marchar por el arcén y el camino colindante y no interrumpir el tráfico.

Aunque en la manifestación de este domingo no se ha personado ningún representante municipal, según indican los asistentes, el Ayuntamiento es sensible con las reclamaciones, secundando las concentraciones en anteriores convocatorias y remitiendo escritos a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y a la delegación territorial en Sevilla. Se recibió el compromiso de la recuperación paulatina y progresiva de la atención primaria a partir de octubre del pasado 2021, hecho que sin embargo, y según corroboran los vecinos, no se ha llegado a producir.