El Gran Poder de Los Palacios pedirá la dispensa para salir el Miércoles Santo

La última polémica cofrade en Los Palacios y Villafranca surgió el pasado mes de julio, cuando menos se la esperaba, porque la Hermandad del Gran Poder y María Santísima de la Soledad, que procesiona en la mañana del Viernes Santo (de 7.30 a 14.30 horas) –aunque a principios de este siglo también experimentó con la madrugada- anunció que en septiembre convocaría un cabildo general extraordinario con la intención de que sus hermanos votaran “democráticamente” si pedir o no pedir al Arzobispado de Sevilla una dispensa que permitiera hacer una prueba el año que viene y realizar su estación de penitencia el Miércoles por la tarde. El cabildo fue anoche, y se preveía tanta participación, que no fue en la capilla de la Hermandad, la de la Aurora en la calle del mismo nombre, sino en el teatro municipal Pedro Pérez Fernández. En efecto, el patio de butacas rebosó hasta el punto de que asistieron 570 hermanos para ejercer su derecho al voto.

“Todo un récord”, reconocieron anoche los responsables de la junta de gobierno, que llevaban varios días preparando la logística del acto. El resultado de la votación no ha dejado lugar a dudas, por rotundo: 388 hermanos han votado a favor de pedir la dispensa; 161 han votado en contra. Asimismo, se registraron 3 votos en blanco y 18 nulos. Es decir, que de los 552 votos legales que se registraron el 70% fueron a favor de abandonar el Viernes y probar con el Miércoles Santo.

El pasado verano, en cuanto se hizo pública la intención de convocar este cabildo por parte de la junta de gobierno de la Hermandad, se encendieron las alarmas de quienes estaban rotundamente en contra de esa posibilidad, porque entendían que el Gran Poder –o Nuestro Padre Jesús, como es tan conocido el titular entre la gente mayor del pueblo- no podía salir en procesión otro día que no fuera el Viernes, del mismo modo que La Borriquita sale el Domingo de Ramos, han llegado a comparar los detractores del cambio. A ese empecinamiento de los tradicionalistas en el seno de la cofradía de la calle Aurora se unieron, además, quienes, de súbito, solicitaron –aunque esa opción no se haya contemplado oficialmente en ningún momento- la posibilidad de que también pudiera votarse que la procesión pasase a la tarde del Viernes Santo, como por cierto ocurrió durante años de enfrentamientos con la cofradía palaciega que se quedó con ese tramo horario, la de los Servitas. “Eso sería volver a crear un problema que no existe ya”, zanjaron en la Hermandad que dirige desde hace solo unos meses José Antonio Gallardo.

El caso es que anoche, después de una entrada escalonada de los hermanos en el teatro municipal, abrió el cabildo el párroco y director espiritual de la Hermandad, Diego Pérez Ojeda. A continuación, el hermano mayor hizo una exposición de los motivos que han llevado a su junta a querer pedir al Arzobispado esta dispensa “antes de que la Hermandad agonizara del todo”. “Una hermandad sin cantera tiene un presente difícil y un futuro casi inexistente”, han insistido en la junta en estos últimos meses, haciendo referencia a la falta de jóvenes y niños nazarenos. Lo cierto es que, especialmente en la última década, el Gran Poder ha sido desbancado en número de nazarenos y penitentes por otro Señor del que nadie hubiera sospechado hace solo veinte años que se iba a convertir en el más popular del pueblo: el Cautivo, de la Hermandad de la Vera Cruz y María Santísima de los Remedios, que sale el Martes Santo desde el barrio del Furraque. Con todo, quienes están en contra del cambio insisten en que “una Hermandad seria no puede cambiar el día que le toca por una cuestión de público”. Precisamente otro de los motivos que ha llevado a la actual junta de gobierno a mover ficha con el día de la procesión es que esta tenía escaso público en las primeras horas del recorrido. “Esto no es un capricho de cuatro, sino una demanda de buena parte de la hermandad e incluso del pueblo”, defendían los miembros de la junta el pasado verano. El contundente resultado de la votación de anoche ha terminado subrayándolo.

Anoche, el secretario de la hermandad, Manuel Fernández Cabello, fue el último en tomar la palabra antes de que se procediera a la votación secreta, cuando algunos hermanos protestaron por el hecho de que la televisión local tomara imágenes del acto. La Hermandad espera ahora que el Palacio Arzobispal conceda la dispensa para “probar” qué tal funciona la procesión del Gran Poder y la Virgen de la Soledad en la tarde-noche del Miércoles Santo. “Si viéramos que el pueblo no responde, cosa que sinceramente no creo, siempre podríamos volver al Viernes Santo”, insiste Cabello. “Es solo un año de prueba”.