El Heraldo Real hace magia en Guadalcanal

Hace un lustro Guadalcanal estrenaba ilustre invitado navideño. Ya contaba por entonces con el Cartero Real y, por supuesto, con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos. Faltaba, sin embargo, una figura fundamental para que los monarcas de oriente pudieran entrar en la casa de los niños y niñas guadalcanalenses, el Heraldo Real. Un personaje que viene cada año a recoger la llave maestra de la villa y también aquellas cartas rezagadas de los infantes que no pudieron dársela al Cartero Real ni la depositaron en el buzón de Correos.

A lo largo de estos años Guadalcanal ha sido consciente del poder de convocatoria de tan importante emisario. Lo que desconocía hasta este 3 de enero de 2024 era su capacidad para hacer frente a la adversidad climatológica. A pesar de que las previsiones meteorológicas, dentro de su diabólico vaivén de nubes y claros hacía presagiar una tregua, el cielo decidió gozar de su particular protagonismo con un chubasco a eso de las cinco de la tarde, precisamente la hora de salida del recorrido del Heraldo Real. No obstante, el viajero de Oriente no había hecho tan largo camino para quedarse bajo techo y cargándose de profesionalidad decidió echar a andar.