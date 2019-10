El IES Romero Murube de Los Palacios tiene ya presupuesto para su ampliación y quitar las caracolas

El instituto de Educación Secundaria más joven de Los Palacios y Villafranca, también el más pequeño -el único que no cuenta con Bachillerato de los cuatro que hay en el pueblo-, llevaba esperando una ampliación prácticamente desde que se inauguró, en 2004. Al principio no era necesaria esa ampliación porque el centro contaba con poco más de 300 alumnos y, además, el terreno que iba a ocupar para esa extensión no estaba ni siquiera urbanizado, pues la parcela que ha cedido el Ayuntamiento para ello formaba parte de la junta de compensación del sup-6 que precisamente acaba de urbanizarse este año. Pero en los últimos cursos, el número de alumnos se ha doblado, hasta el punto de que ya hay muchos dando clases en caracolas. Así que la propia dirección del centro y el Ayuntamiento que preside Juan Manuel Valle (IU) no solo habían solicitado esa ampliación por todas las vías oficiales, sino que incluso habían amagado con subir el nivel de las protestas todo lo extraoficialmente que hiciera falta. No ha hecho falta finalmente, pues según ha anunciado hoy el alcalde, la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía tiene ya programada una dotación de 2.931.149 euros destinada a las obras de ampliación del IES. Así se lo confirmó al diputado parlamentario del grupo Adelante Andalucía, Ismael Sánchez, el propio consejero de Educación, Javier Imbroda, cuando este le formuló una pregunta sobre la cuestión.

La dirección del centro y el Ayuntamiento han sentido un gran alivio con la respuesta, porque, como suele ocurrir, las caracolas no han sido bien recibidas. “La Junta nos aseguró que iba a ser algo provisional y nuestra respuesta fue que solo lo íbamos a aceptar con el compromiso de que incluyeran en los presupuestos andaluces una partida para la ampliación del aulario, de modo que la instalación de las caracolas fuese algo transitorio y que no ocurriera como con el Gobierno anterior, que mantuvo las caracolas durante más de una década”, ha asegurado el regidor palaciego, para quien la ampliación “permitirá incrementar y mejorar su oferta educativa, por lo que nos sentimos muy satisfechos y felicitamos a estudiantes, profesores y AMPA, pues hemos ido todos a una”.

La parcela cedida por el Ayuntamiento es de 2.300 metros cuadrados, que sumados a los 8.100 actuales darán para un centro que de 10.000 metros cuadrados. “La previsión es pasar de ser un centro de tres líneas a serlo de cuatro, con sus aulas ordinarias y específicas”, ha dicho el secretario del instituto, Javier Carrasco, entusiasmado, pero ha añadido: “Aunque nada es aún definitivo al no haber proyecto como tal”.

Otros colegios

Según ha adelantado Valle, se está redactando el proyecto de ejecución de obra -para sacarlo luego a licitación- de los aseos de infantil en el CEIP Picasso, “con lo que previsiblemente los trabajos se ejecutarán en un período en el que no estén los alumnos en el colegio”.

El alcalde ha recordado, por otro lado, que en breve abrirá sus puertas el comedor del colegio de la pedanía de Maribáñez. En este sentido, el Consistorio cedió un espacio municipal para prestar sus servicios a estos alumnos, además de invertir 40.000 euros.

Por último, el regidor palaciego confirmaba que ya se ha recibido el visto bueno, por parte del Servicio Público de Empleo, para iniciar los proyectos del PER de este año que contemplan actuaciones en varios centros escolares. “Se va a iniciar un proyecto de mejora en el CEIP Cervantes y otro en el María Doña, dentro de la línea de reservar cada año recursos para la modernización de los colegios. Valle ha recalcado que “el curso escolar ha comenzado con un balance muy positivo en cuanto a inversiones: se culminó este verano las obras en los colegios María Auxiliadora y Picasso, y también en el colegio Las Palmeras de El Trobal”. Por otro lado, la Junta de Andalucía retiró las cubiertas de uralita en el Félix Rodríguez de la Fuente y ha culminado los trabajos de colocación de chapas tipo sándwich”.