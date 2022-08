El loreño Kevin López abandona el atletismo profesional

El plusmarquista nacional Kevin López ha anunciado su retirada del atletismo profesional. El deportista de Lora del Río cuelga las zapatillas tras 20 años de carrera, 13 de ellos como profesional, y un nutrido palmarés de títulos y medallas, entre ellos el récord de España de 800 metros al aire libre durante 6 años. Ha sido el propio López el que ha anunciado su marcha del deporte profesional en una extensa y emotiva carta publicada en sus redes sociales. Una decisión meditada que se ha visto postergada por distintos factores. De este modo, en el escrito asegura que “la pandemia me hizo alargar más de lo que quizás me hubiera gustado. Si Tokio hubiera sido 2020 y no 2021, seguramente 2021 hubiera sido mi retirada”.

El desgaste mental ha motivado su retirada

Además de ello, una pubalgia – lesión que afecta a la región de la pelvis, conocida como hernia del deportista – impidió la que hubiera sido su tercera participación en unos Juegos Olímpicos, retrasó la decisión. “No me podía permitir retirarme lesionado. Esa decisión sería mía y no por un contratiempo”, ha afirmado.

El deportista Loreño en una carrera (Foto: Ayuntamiento de Lora del Río)

Aunque superó la lesión con ayuda profesional y físicamente se encontraba en condiciones apropiadas para afrontar la temporada, “mentalmente no. Mi mente estaba cansada. No me gustaba la sensación cuando tocaba competir con responsabilidad”. Esta presión le estaba impidiendo disfrutar como lo venía haciendo con su profesión. “Siempre dije que estaría en la palestra mientras me divirtiese y eso no estaba pasando”, ha resaltado. “El deporte tiene una fecha de caducidad muy corta, que no necesariamente es física. El desgaste puede ser mental. En este caso lo es”.

“El amor por el atletismo nunca se romperá”