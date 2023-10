El misterio del exalcalde de El Rubio desaparecido

De la Fe abandonó la actividad municipal debido a una grave enfermedad, y no se presentó a las elecciones municipales. Esas elecciones las ganó su partido, el PSOE, que sigue gobernando el municipio en mayoría absoluta.

Solo hay que fijarse en la foto que ilustra este texto para darse cuenta de que alcalde solo le han cambiado su cabeza por la de su compañero de partido, ya que en la imagen oficial Pardillo Reyes lleva un bolso en su hombro derecho (se ve la bandolera del bolso perfectamente), pero en la duplicada han cogido solo la cabeza, de modo que en la misma foto se le ve sin bolso y con él. A menos que tenga un hermano gemelo no hay explicación plausible para este fenómeno.

No se sabe si ha sido por despiste o por alguna otra razón, pero quien ha diseñado el cartel ha colocado la cabeza de Pardillo Reyes en el cuerpo de De la Fe sin darse cuenta, al parecer, de que el mismo concejal aparece en el cartel justo a la derecha del alcalde, unos metros hacia detrás. Es decir, que en menos de tres metros Manuel Ignacio aparece dos veces en la foto. Todo un misterio también para analizar su capacidad para ejercer el don de la bilocación.

En unas breves declaraciones a este digital, Rafael de la Fe, asegura no encontrar explicación a que su cuerpo se haya quedado sin cabeza de la noche a la mañana, y entiende que si han elegido a este concejal en concreto para “sustituirle” habrá sido por su corpulencia similar con la del edil.

Sí lamenta en sus redes que “llevo un año callado, luchando por recuperarme. Priorizando mi salud y mi familia sin decir nada y a veces aguantando comentarios injustos hacia mi familia. Tranquilos que hablaré en su momento.

Pero raro es el día que no me encuentro nada nuevo. ¿Alguien me puede decir si es normal esto”, dice en referencia al cartel, lamentando que “no han respetado ni mi enfermedad”.

“Si os fijáis sale Nacho dos veces. Contrastándolo con un cartel de otro año, se puede apreciar cómo en una de las fotos soy yo y han puesto la cabeza de Nacho encima. Bien que me quieren borrar, pero un poco de mal gusto ¿no?”, lamenta.

Visto lo visto, no está confirmado que Iker Jiménez vaya directo camino de El Rubio en el primer tren que salga de Madrid, pero tampoco habría que descartarlo. El misterio bien lo merece.