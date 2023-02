El padre del menor desaparecido de Morón reclama a la madre que diga «dónde está»

El padre del menor de 13 años de Morón de la Frontera (Sevilla) desaparecido en septiembre de 2021, después de que su madre saliese de viaje llevándole consigo y fuese hallada en la provincia de Segovia dando explicaciones "inconexas" y manifestando que habría matado supuestamente al chico, ha escrito un texto en el que expone la "tortura" que sufre a cuenta de la desaparición de su hijo, reclamando a la madre que revele "dónde está".

En un texto difundido por sus allegados y recogido por Europa Press, el padre de este menor aquejado además de discapacidad física expone que para él "es una tortura despertar cada mañana y pensar que David no está entre nosotros". "Pasan los días y me hundo cada vez más en la desesperación de no saber dónde está mi hijo", lamenta en estas líneas, agregando que en su mente ve a su hijo "arropado en un contenedor con una manta, agonizando", desde que su madre declarase inicialmente "que murió con gran sufrimiento".

"Hubo un tiempo en el que fuiste una buena madre. No entiendo cómo has podido hacer esto y por eso me duele tanto. No tengo odio, no tengo rencor, sólo me quedan la pena y el dolor", indica el padre del menor dirigiéndose directamente a la madre, cuya vida "sigue tal cual, como si nada hubiera ocurrido", sin que ella muestre "pena por una desgracia de tal magnitud".

"Si de verdad alguna vez has amado a tu hijo, si te arrepientes por lo que has hecho y quieres hallar la paz, debes decir dónde está tu hijo. Si es necesario yo te acompaño donde sea. Hazlo por él. David merece una sepultura digna y que todos nos podamos despedir de él", asevera en estas líneas el padre del menor desaparecido, reclamando a la madre que desvele "dónde está" su hijo.

LA MADRE DEL MENOR

Entretanto, la madre del menor seguiría en Morón después de que a mediados de octubre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos dicho municipio le tomase declaración y acordase para ella libertad provisional, toda vez que tras manifestar esta mujer que ella misma había matado supuestamente al chico y después se habría deshecho del cadáver, posteriormente habría alegado que el menor "murió" y que por eso se desprendió del cuerpo, pesando su ingreso en un centro psiquiátrico a cuenta de su estado mental.

El asunto gira en torno a un matrimonio de Morón con dos hijos a su cargo, una joven de 18 años y un adolescente de entonces 13 años que padece una discapacidad física, toda vez que los miembros del matrimonio se habrían separado, contando la mujer al comienzo de la separación con la custodia de los dos hijos.

En ese contexto, en septiembre de 2021 agentes de la Guardia Civil localizaban a la mujer en una carretera de la provincia de Segovia, donde habría detenido su coche, "desorientada" y manifestando declaraciones "inconexas" a los funcionarios. La mujer habría relatado a los agentes que llevaba consigo a su hijo de entonces 13 años de edad y que le habría matado, deshaciéndose después del cuerpo según su testimonio.

CONTACTO CON LA FAMILIA

A cuenta del estado de la mujer, que presentaría alteraciones mentales, la misma fue trasladada al centro psiquiátrico del hospital de Segovia para recibir asistencia especializada, contactando la Guardia Civil con el padre del menor y expareja de la mujer, para interesarse por el paradero del chico.

Desde Morón, el padre y la hermana del muchacho habrían manifestado a los agentes que pensaban que el chico estaba con su madre, siendo informados del testimonio de esta mujer. Ante el relato de la mujer respecto a que habría matado a su hijo y se habría desprendido del cadáver, el padre del mismo acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Morón para formular una denuncia por la desaparición del chico.

LA MADRE LLEVÓ CONSIGO AL MENOR

Fruto de ello, los agentes de la Policía Nacional de Morón visitaron la vivienda de la mujer, averiguando que la misma se habría deshecho de enseres y se habría marchado llevando al chico con ella. A partir de ahí, y según las pesquisas de los agentes, habrían pasado aquella noche en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo), donde ambos fueron vistos y desde donde habrían proseguido su viaje, siendo después la mujer localizada ya sola por la Guardia Civil en la situación ya descrita.

En cualquier caso, la Policía Nacional mantiene una investigación para localizar al menor y esclarecer la veracidad o no del testimonio inicial de su madre, que después habría asegurado que no mató como tal al chico, sino que el mismo "murió" y después se deshizo del cadáver; siendo localizado en un contenedor de Morón "relativamente cerca del domicilio de la madre" el teléfono móvil de esta persona con la pantalla fracturada.