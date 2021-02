El Pedroso rinde homenaje a la lucha contra el covid-19

En el último año muchos eventos han quedado huérfanos de celebración. Desde que se decretara el Estado de Alarma en el pasado mes de marzo, las localidades de la provincia han visto suspendidas sus ferias, romerías, celebraciones patronales, actos civiles o religiosos. En El Pedroso, la localidad que da la bienvenida a la Sierra Morena de Sevilla, además, les privó de acoger el 25 aniversario de su archiconocida Muestra de Productos Típicos que se celebra cada año en el puente de la Inmaculada.

Sin embargo, otro de los grandes actos que caracterizan a este pueblo no ha faltado en este año de pandemia. Nos referimos al Día de Andalucía. Una celebración en la que cada año El Pedroso reconoce la labor de alguno de sus vecinos durante los últimos doce meses. En 2020 en este mismo medio nos hicimos eco de ese sentido homenaje a los docentes que habían dedicado parte de su carrera a impartir clase en esta localidad.

Este año, con las circunstancias que nos rodean, el acto ha tenido que celebrarse de manera muy distinta. Para empezar, se ha cambiado de ubicación, y ha pasado de celebrarse en la Caseta Municipal, en el Paseo del Espino, a hacerlo en la explanada del Centro de la Cultura Escuelas Nuevas. Siguiendo la misma fórmula que en la entrega de diplomas de las Becas de la Fundación José Manuel Lara, este Día de Andalucía se ha celebrado en ese mismo lugar y con las correspondiente medidas sanitarias.

Reconocimiento a la solidaridad

La temática escogida este año por el Ayuntamiento de El Pedroso para la entrega de las menciones ha sido la pandemia. O mejor dicho, el buen hacer de las personas que han luchado desde el primer momento contra esta desconocida situación que nos sobrepasó a todos. Así, se ha reconocido la labor de aquellas mujeres que contribuyeron haciendo mascarillas de tela cuando este bien tan preciado era sumamente escaso. Una labor desinteresada y muy necesaria en ese primer momento de desconcierto. De igual forma, se ha querido homenajear al colectivo sanitario. Un colectivo que además de su profesionalidad ha aportado su lado humano, dando lo mejor de sí mismo en pos del bien colectivo. También, no podía faltar, se ha reconocido la labor de las empresas que contribuyeron con sus donaciones a hacer de El Pedroso un pueblo más seguro ante esta pandemia desoladora.

Ejemplo y fuerza

Antes de hacer entrega de los galardones a los homenajeados tomó la palabra el Alcalde de El Pedroso, Juan Manuel Alejo, quien comenzó hablando del sentir de todo el pueblo andaluz en un día tan señalado como este. Una cualidad, la de ser andaluz que, dijo, no es un azar de nacimiento, sino sobre todo una decisión personal.

De la misma forma, el primer edil pedroseño, quiso hacer referencia a la situación que vivimos actualmente y desde hace casi un año a causa de la pandemia de coronavirus. A este respecto aseguró que no ha sido nada fácil, puesto que nadie estaba preparado para afrontar esta situación tan caótica que de repente se adentró en nuestras vidas. Asimismo, quiso hacer referencia y tener un recuerdo para esas personas que nos dejaron por esta maldita enfermedad. Como consecuencia de toda esa tristeza, añadió nuestro pueblo tiene esos guerreros y guerreras que nunca se dan por vencidos, y luchan, y seguirán luchando para no sufrir más los latigazos del COVID. De igual manera, aseguró, su ejemplo y fuerza con la que nos han ayudado para paliar esta pandemia nos han dado a todos la oportunidad de ser mejores personas, nos han enseñado a defender lo nuestro, a inspirar el cambio y a pensar siempre en no darnos por vencidos.

Grandes personas

Por su parte, el Concejal de Festejos, Miguel Ángel López, intervino a continuación del Alcalde y antes de llamar a los reconocidos en este día quiso señalar que “en esos momentos de lucha, dolor y miedo, sólo las grandes personas demuestran su calidad y su valía y con vuestro comportamiento así lo habéis hecho. En aquellos momentos todos y cada uno de nosotros nos veíamos indefensos ante las circunstancias y ante semejando crisis, sin embargo, con vuestra entrega habéis conseguido darnos una lección de altruismo y saber hacer.

Reconocidos

Los reconocidos en este 2021 en El Pedroso por su labor en la pandemia han sido: María del Mar Hernández Valle; Ángeles Benito Medel; Antonia Aranda Morejón; Rosa Moya Neira; Guadalupe Caneo García; María del Carmen Chavero Chamorro; Rosana Muñoz Hernández; Carmen Romero Lozano; Rosario Campos Cisneros; Vitoriana Llorente García; Monte Velázquez Sánchez; Francisco Vázquez Cantillo; Ángel María De Tena Soto; Manuel Ángel Campos Romero; José Antonio Reina Rodríguez; José Luís Bonilla Sabido; Andrés Veloso Almenta; Víctor Manuel Muñoz Castro; Salvador Ayo Lozano; Juan Luís Falcón Moya; Jaime Ignacio Sánchez Cárdenas; Juan José Morales Pérez; Ángel Luís Navarro Fernández; Purificación Moreno Romero; María Trinidad Barrera Martínez; Víctor Manuel Toucedo Martínez; Manuel Muro Maesso; George Jacobus Scheeres; Finca Aguacorchos SL y Finca Las Aguzaderas SL.