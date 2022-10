El pleno de Los Palacios se sube por completo al tren

Solo faltan siete meses para las elecciones municipales y en Los Palacios y Villafranca se nota ya mucho. Tan solo dos semanas después de que el candidato del PSOE, Juan Diego Valverde, a la sazón portavoz de su grupo municipal, reclamara precisamente en declaraciones a El Correo de Andalucía que se volviera a poner sobre la mesa la ya histórica reivindicación de la conexión ferroviaria del municipio, el pleno ordinario de ayer aprobó, por unanimidad, una moción conjunta de todos los grupos (Izquierda y Progreso-Izquierda Unida, PSOE, PP y Alternativa Local) para exigirle al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que “se actualicen los estudios e informes pertinentes para hacer realidad en el menor tiempo posible el acceso ferroviario desde Los Palacios y Villafranca”.

La moción que finalmente acordaron presentar todos los grupos municipales en el pleno, de manera conjunta, insta además a la Junta de Andalucía para que incluya en el nuevo Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla el nuevo acceso ferroviario a Los Palacios y Villafranca tal y como se perfiló ya en el año 2006, antes de que irrumpiera la crisis económica que terminó diluyendo aquel sueño. De hecho, la promesa estrella del PSOE local –que llevaba entonces 24 años de mayorías absolutas en Los Palacios- para las municipales de 2011 era que “el tren ya había llegado”. Evidentemente, fue una manera de hablar en una campaña que desembocó en el descalabro de los socialistas. Sin embargo, según recordó el propio alcalde actual, Juan Manuel Valle (IP-IU), en el pleno de ayer, la propaganda socialista de aquellos años tampoco era tan descabellada porque hasta el Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013 hablaba expresamente de la conexión ferroviaria de Los Palacios y Villafranca, que estaría “en funcionamiento en 2013...”.

Ahora, una década después, la que llevan los socialistas sin gobernar en Los Palacios, estos reconocen que la propuesta “huele a PSOE” y que por eso no se ha retomado en todo este tiempo. De hecho, cuando el pasado 29 de septiembre publicó este periódico las declaraciones del portavoz socialista acerca de la necesidad de recuperar el proyecto del tren, el grupo municipal del gobierno, IP-IU, registraba una moción para el siguiente pleno en ese mismo sentido. Al día siguiente, el propio PSOE registraba otra, y ahí comenzó la guerra de horas de quién había presentado la moción primero. De hecho, en la comisión informativa de hace unos días, previa al pleno de ayer, hubo cierto rifirrafe entre IU y PSOE porque el partido del alcalde apostaba en su moción por pedir que la conexión fuera a la altura de la carretera de Don Rodrigo (en la frontera con Dos Hermanas) mientras que los socialistas abogaban por aprovechar el proyecto del desdoble de la carretera autonómica Los Palacios-Utrera para conectar con este último municipio. Naturalmente, el enfrentamiento real entre ambos era mucho más sutil o subterráneo, pero fue el grupo municipal del PP –y así aprovechaba para entrar en liza- el que propuso la solución intermedia de que la moción no apuntara literalmente hacia dónde debía hacerse el trazado de la conexión, sino que fueran los técnicos los que decidieran la más oportuna, rentable o razonable.

Anoche, por tanto, no solo se subieron al tren los socialistas y el partido de Valle, sino también los dos concejales del PP (su líder, Rafa Ruiz, no asistió) y hasta las dos ediles de Alternativa Local (ALO), cuya portavoz, Aurora Aguilar, intervino solo para subrayar la evidencia de que nadie podía estar en contra de una reivindicación que no solo data de comienzos del siglo XXI, sino de mediados del XIX, cuando el trazado ferroviario se desvió hacia la estación de Las Alcantarillas y en cambio se hizo pasar la N-IV como travesía por el pueblo. “Se trata de un agravio comparativo con otras muchas localidades de nuestro entorno que sí cuentan con el tren”, dijo Valverde, en clara referencia a Dos Hermanas, Utrera, Las Cabezas o Lebrija. El portavoz anoche del PP, Manuel Benítez, le reprochó, aunque no directamente, que el asunto se haya resucitado con “intereses partidistas y electoralistas”, pues, a su juicio, se trata de un tema en el que, como sostuvo el alcalde, “debemos remar todos en la misma dirección”, tal y como ocurrió cuando “las protestas para conseguir el desdoble de la N-IV” entre Dos Hermanas y Los Palacios. “El resto del desdoble hay que seguir peleándolo”, insistió el regidor palaciego, “pero el tramo de nuestro pueblo está hecho ya”.

Descarbonización del transporte

El argumento del alcalde de por qué no se había retomado en estas tres legislaturas el asunto de la conexión ferroviaria -porque todo el pueblo había estado volcado en la consecución del desdoble, tras el que han resultado dos autopistas, la nueva y la liberada A-4- pudo contradecirse con el nuevo razonamiento que ahora esgrimen todos: que la propuesta de ampliar los servicios ferroviarios conectando a Los Palacios y Villafranca “resulta estratégica para reducir costes energéticos y de emisiones, ya que permite sustituir viajes en vehículo privado por servicios ferroviarios, que son los que más descarbonizan la movilidad interurbana”.

La propuesta unánime palaciega recuerda “las exigencias del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea, que orienta las nuevas líneas de actuación a la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía, lo que implica recurrir a líneas de actuación tendentes a la reducción de la movilidad obligada y a una política clara de fomento del transporte público”.

El pleno de anoche, absolutamente de acuerdo en la justicia de que Los Palacios y Villafranca consiga “a medio o largo plazo el tren” –y convencido asimismo de que será un leit motiv de la inminente campaña-, acordó también por unanimidad “dar traslado del acuerdo” al presidente del Gobierno, a la ministra de Transportes, al presidente de la Junta de Andalucía, a la consejera de Fomento y al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, cuyos autobuses de la línea M-134 (la que conecta el pueblo con la capital) siguen dándoles, por cierto, desagradables sorpresas a sus usuarios, lo cual está acrecentando en la ciudadanía la renovada ilusión por el tren. Los representantes municipales, al menos, parecían anoche que ya iban a bordo.