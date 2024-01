El PP asegura que las ayudas por la Bernard también llegarán al resto de cultivos del Bajo Guadalquivir

Como es recurrente que ocurra cuando llueven ayudas por una desgracia, también la borrasca Bernard, que arrasó tantos cultivos en la provincia de Sevilla durante la jornada del pasado 22 de octubre, ha desencadenado otras tormentas en el ámbito político, sobre todo a raíz de que la Junta de Andalucía anunciara esta semana que por fin se habían aprobado compensaciones económicas –por valor general de 1,5 millones- para los invernaderos de flor cortada en Chipiona, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Lebrija (Sevilla). Si primero se anunciaron las ayudas para los municipios gaditanos y ello provocó que saltara la chispa porque en la provincia de Sevilla se sintieran agraviados, cuando se conoció que también se había incluido al municipio lebrijano, fueron los alcaldes de los siguientes pueblos los que levantaron la voz.

Precisamente ayer, los alcaldes de Las Cabezas de San Juan, Pepe Solano (IU); Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU); y hasta la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, denunciaron públicamente el presunto olvido al que el Gobierno andaluz, del PP, había sometido a la comarca del Bajo Guadalquivir de Sevilla porque, aunque se agradecían las ayudas a los invernaderos de flor cortada, precisamente un municipio como Los Palacios y Villafranca es “el que más superficie de invernaderos tiene de toda la provincia de Sevilla”, según recordó Valle y los de tomates y pimientos habían sufrido los mismos efectos devastadores que los lebrijanos. “Se trata de una doble discriminación al dejar sin ayudas a la provincia de Sevilla, teniendo en cuenta que los agricultores de Cádiz sí recibirán esas ayudas de forma directa. La segunda discriminación es entre los propios agricultores, pues se deja fuera a aquellos que tengan plantaciones de árboles frutícolas”, explicó, por su parte, el primer edil cabeceño.

Apenas dos horas después, el concejal del PP en Arahal, Alberto Sanromán, a la sazón parlamentario, portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, recordaba que “desde la Junta de Andalucía se ha trabajado de manera decidida para que, finalmente, el municipio de Lebrija fuese incluido por derecho propio en estas ayudas, al igual que Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, estos dos últimos como municipios colindantes”. El también vicesecretario del PP de Sevilla defendió que “de igual manera, desde el PP seguiremos trabajando y velando para conseguir mejoras en las condiciones de estos sectores de forma que puedan tener acceso a todas aquellas ayudas que se planteen para los mismos”.

Las declaraciones del diputado popular llegaban algo tarde porque los alcaldes de IU ya habían contactado con cooperativas y organizaciones agrarias para “promover las iniciativas que correspondan”, adelantó ayer el regidor de Los Palacios y Villafranca, quien insistió además en que “no nos vamos a quedar cruzados de brazos” después de criticar al grupo municipal del PP de su propio Ayuntamiento por “no atreverse a levantar la voz a favor de los agricultores de su pueblo”. “Los concejales del PP de Los Palacios prefieren callarse”, dijo.

A este respecto, el presidente del PP local, Manolo Vargas Lobato, también ha salido a la palestra para llamar “mentirosos” a los alcaldes de IU y para recordar que, como ha señalado Sanromán, los expedientes “se han venido tramitando todos, aunque algunos, por cuestiones técnicas o burocráticas, estén tardando más que otros”. “Me consta que desde la Delegación provincial de Agricultura de la Junta se le requirieron varios cambios en la documentación hace solo unos días a nuestra Oficina Comarcal Agraria, la de Utrera, porque además todas las ayudas se están articulando con un decreto que viene de la época socialista y que se tiene la intención de actualizar porque no pone nada fácil encajar estas ayudas a la realidad de nuestros agricultores”. Según Vargas Lobato, las ayudas para los invernaderos de Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, El Cuervo de Sevilla y una parte de Utrera “ya tienen luz verde”, porque “así me lo han asegurado en la Delegación provincial de Sevilla, donde el alcalde de Los Palacios no ha tenido la delicadeza de llamar ni siquiera para preguntar”, critica. “Es todo una gran maniobra política para atacar al Gobierno de la Junta, como siempre, y sin informarse siquiera”, añade Vargas Lobato, que advierte que “ahora habrá que concretar la cantidad de esas ayudas que van a llegar para nuestros agricultores también”.