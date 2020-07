El Real Betis Baloncesto colaborará con la Escuela de Baloncesto de Osuna

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha firmado en la mañana de hoy, 21 de julio, la formalización del convenio colaborativo con el Real Betis Baloncesto para la gestión de las escuelas de baloncesto para la próxima temporada 2020/21.

Un acto celebrado en el propio Estadio Benito Villamarín, donde la Alcaldesa ha estado presente junto al presidente del Real Betis Baloncesto, Fernando Moral, y quienes, además, han estado acompañados por el delegado municipal de Deportes, Benito Eslava y la delegada municipal de Participación Ciudadana, Asunción Bellido.

Un importante acuerdo que supondrá la potenciación del baloncesto base en Osuna en un proyecto consolidado, que lleva gestándose desde el pasado mes de marzo y que por la situación del Covid-19 ha sido imposible ejecutar antes.

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar manifestaba que “desde el primer momento que nos ofrecieron formar parte de este bonito proyecto, valoramos que realmente era una oportunidad que no podíamos dejar pasar.”

Un proyecto provincial, para el que tal y como declaraba la alcaldesa “seguiremos contando con nuestros monitores y monitoras, pero que ahora, contarán con el apoyo de los profesionales del Real Betis, y con el que los jugadores y jugadoras se sentirán respaldados por una formación específica, una metodología y una coordinación, considerando, además, la proyección de futuro que les permitirá”.

Por su parte, el presidente del Real Betis Baloncesto, Fernando Moral, resaltaba “la importancia para el club de ir creando cantera, siendo el Real Betis el mayor representante del baloncesto en la provincia de Sevilla, con más de 1300 niños y niñas formando parte, actualmente, de las escuelas de los diferentes municipios”.

Fernando Moral, continuaba su declaración alegando que “este proyecto no solo está basado en la educación de los participantes, pues no solo queremos formar jugadores, si no personas, e inculcar los valores que el baloncesto aporta, como el compañerismo, de unidad, el trabajo en equipo o la superación. Y así, hacer cada día de la familia del baloncesto una familia más grande”.

Este convenio incluye la incorporación inmediata de los equipos en la Liga Escuela Real Betis, la cual crecerá considerablemente tras las incorporaciones de municipios, colegios y otros clubes que están haciéndose eco de este proyecto tan prometedor. Esta nueva escuela se incorporará al Sierra Sur de la Liga Escuela Real Betis, donde ya cuentan con la participación de al menos seis escuelas más vinculadas.

La Escuela Real Betis – Osuna estará coordinada y dirigida por David Ortega. Todos los entrenadores de la escuela realizarán un programa de formación continua del Real Betis Baloncesto, que les permitirá el aprendizaje y actualización de los conocimientos ya adquiridos, reflejándose de forma inmediata en los propios entrenamientos con los jugadores.

Los participantes en la escuela tendrán multitud de ventajas al participar en ella, como la inclusión del equipamiento deportivo del Real Betis, obsequios, material de entrenamiento totalmente nuevo, y lo más importante, la entrega del abono de escuelas para que los jugadores y jugadoras puedan ir a ver los partidos del Coosur Real Betis, apoyando y animando al equipo ACB de nuestra provincia.

Ya está abierto el proceso de pre-inscripción online para la reserva de plaza y la previsión de equipos para la temporada 2020/21, rellenando el formulario a través del siguiente enlace.