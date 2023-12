El Rey Baltasar de Los Palacios se ofrece a la niña: «Lo que le haga falta»

El empresario palaciego Mariano Vargas, el dueño de La Tomatería –que produce gazpachos y salmorejos envasados-, ha llamado esta mañana al Ayuntamiento para ofrecer su ayuda a la niña recién nacida y arrojada ayer tarde a un contenedor. No ha sido el único, ni mucho menos, pues “llevamos una avalancha de llamadas desde ayer de vecinos ofreciéndose para adoptar a la niña”, según ha declarado hoy la primera teniente de alcalde, Carmen María Molina (IP-IU), a la sazón delegada municipal de Asuntos Sociales.

“No paramos de recibir llamadas y muestras de solidaridad con la niña”, asegura Molina, “aunque eso no es tan sencillo porque la Junta de Andalucía ya tiene un registro de familias que se han apuntado previamente y que han superado un proceso con criterios psicológicos, sociales y económicos para formar parte de la lista de candidatos a adoptar temporalmente a una criatura en casos como estos”. De las decenas de palaciegos que se han ofrecido altruistamente a hacerse cargo de la niña abandonada nada más nacer, incluida la mujer que la sacó del contenedor y la llevó rápidamente al ambulatorio, solo consta una mujer que sí está apuntada en ese registro oficial de familias de acogida. Pero se da la circunstancia de que el empresario Mariano Vargas ha sido coronado recientemente como la persona que encarnará al próximo Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos del municipio. “Lo que le haga falta, estoy dispuesto a comprarle ropa, un carrito, alimentos, lo que sea; todo lo que necesite”, ha insistido Baltasar a falta de pocos días para la Nochebuena. “Incluso a acogerla, aunque eso aún no lo haya hablado con mi mujer”, ha añadido.

El simbolismo no puede ser mayor, pues la niña sobrevivió a una muerte prácticamente segura precisamente el Día de la Esperanza. Y, más allá del pesebre maloliente en el que vino a nacer el propio Niño Dios, de este niña puede decirse que ha nacido en un contenedor de basura, pues lo que parece claro es que “no nació en un hospital ni en ningún centro de salud”, según ha aclarado hoy la teniente de alcalde en declaraciones a los muchos medios de comunicación que, convocados por ella, se han dado cita en el centro municipal de Servicios Sociales. “A la niña la arrojaron allí al poco de nacer”, ha asegurado Molina, que ha estado en contacto durante toda la mañana con la delegada territorial de Salud del Gobierno andaluz, Regina Serrano. Desde luego, en el primer informe hospitalario de anoche se señalaba que, de haberse tardado algunos minutos más en rescatar a la pequeña, esta habría fallecido.

El hombre que se percató ayer tarde el gemido del bebé, Fernando, creyó que se trataba de un gato maullando. Y no fue hasta que pasó por allí Antonia, una mujer de 62 años que iba de camino al colegio de su nieta, cuando esta se decidió a mirar en el interior del contenedor, junto a otra mujer más joven, Belén, de 42 años, que también pasó por allí. Esta se puso tan nerviosa, que fue la mayor quien acudió presurosa a su casa para coger una manta en la que envolver al bebé. Y ambas no esperaron a la ambulancia, a pesar de que Fernando ya había llamado a la Guardia Civil, sino que pararon a una tercera vecina de Los Palacios que pasaba en coche para acudir raudas al centro de salud Nuestra Señora de las Nieves, a 500 metros de distancia del lugar. La niña, que sacaron de la bolsa de plástico en la que la habían metido desnuda, bocabajo y con el cordón umbilical y la placenta incluidos, llegó con hipotermia al centro de salud, pero no tardó en recuperarse gracias a la rápida actuación del personal sanitario.