El sevillano Jesús García es el único cortador de jamón campeón del mundo y de España a la vez

“La presión de tanta gente mirándote, cortar un jamón entero en un tiempo récord de poco más de una hora, la presentación, la tensión, la postura, el vestuario, lo que el cortador transmite... Todo eso influye muchísimo y hay gente que no lo soporta, aunque corte muy bien el jamón”, explica Jesús ahora que ya no piensa repetir. “He llegado a lo máximo y ya no voy a volver a presentarme a concursos”, indica. Desde luego, no lo va a necesitar. Ahora toca hacer de jurado y organizar master class en toda la geografía nacional. Ofertas no le faltan.