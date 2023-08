El Tomate Blues de Los Palacios vuelve a traer lo mejor del panorama nacional

El ya consolidado festival Tomate Blues de Los Palacios y Villafranca arranca cada año sus motores con la presentación de su cartel, que no suele decepcionar. Esta vez no iba a ser una excepción, pues la programación que promueven la asociación cultural del mismo nombre y el propio Ayuntamiento palaciego contiene algunos de los platos más sabrosos del panorama peninsular, pues incluso traen, desde Oporto (Portugal) a la carismática Delta Blues Riders , una completísima banda formada por cuatro músicos que ostentan los instrumentos más tradicionales del propio Blues: armónica , guitarra, dobro , piano, bajo y batería.

El festival contará igualmente con la banda sevillana The Donelles, compuesta por tres voces femeninas, piano, bajo y batería, capaces de transportar al público al mejor swing-jazz de los años 40 y al rock and roll de los años cincuenta. Por último, el cartel del festival palaciego anuncia a John Duer and The Blues Freaks, una banda que apuesta por su propio estilo añejo basado en los sones de los años 30 en el Delta del Mississippi. John Duer llegó a España, desde Texas, en 2017 para formar su banda y grabar sus primeros discos con José Luis Sepúlveda (batería) y Budy García (guitarra, slide y voz). En este último lustro han colaborado con músicos de altísimo nivel, desde Walter Daniels a Julián Maeso, pasando por Sergi Fecé, el teclado de Loquillo y Trogloditas. Su directo, desde luego, no deja indiferente a nadie.