El tomate de Los Palacios clama por agua, aunque produce más que el año pasado

El problema no lo tienen aún encima de la mesa, pero lo están viendo venir. Aunque la primera campaña del tomate en 2023 se ha saldado con 11,6 millones de kilos, que no está nada mal -incluso 300.000 kilos más que en la primera campaña de 2022-, la preocupación en la Asociación de Productores del Tomate de Los Palacios y Villafranca es la presente campaña y más aún el futuro. No hay agua; eso es un hecho. Y el tomate necesita muchísima más que otros cultivos. De hecho, los tomateros palaciegos esperaban que el incremento de producción iba a ser mucho mayor. Y, con todo, muchos de ellos han cambiado el tomate por otros productos con menos necesidad de riego como por ejemplo el calabacín.

Hoy se han reunido los representantes de las tres cooperativas agrícolas del municipio, el que mayor producción de tomate presenta de toda Sevilla e incluso el que mayor superficie de invernadero tiene también en toda Andalucía occidental. Y la sensación ha sido “agridulce”, en palabras del alcalde, Juan Manuel Valle (IP-IU), a la sazón presidenta la asociación. “Hemos tenido un año climáticamente muy complicado con momentos de temperaturas muy altas que afectan negativamente a la maduración del tomate; períodos en los que precisamente por esas altas temperaturas ha entrado mucho tomate en el mercado y la falta de agua que se ha convertido en un grave problema en estos momentos y que nos hace afrontar la segunda cosecha de la temporada con mucha preocupación”. En este sentido, el primer edil palaciego ha insistido en lanzar “un mensaje a las administraciones competentes”, en referencia al Gobierno central y a la Junta de Andalucía, “para que aborden el problema de falta de infraestructuras para garantizar, por un lado, la optimización del agua que llega y, por otro, buscar agua”. “No hay otra alternativa en una zona agrícola como es la de Los Palacios y Villafranca”, ha zanjado Valle. La realidad es que muchos de los pantanos que nos abastecen están ya a menos de un 20% de su capacidad y que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no tiene previsto precisamente ser más generosa en la concesión de agua. Al revés. El panorama no pinta bien. En cooperativas como la de Las Nieves, por ejemplo, llevan un año reclamando que se busque agua en los pozos del parque periurbano de La Corchuela, pero de momento no se ha hecho nada al respecto.

“La falta de agua se ha convertido en un grave problema, y nos hace afrontar la segunda cosecha con mucha preocupación, porque las empresas productoras no tiene seguridad de poder cumplir con los compromisos con sus clientes”. “Si no hay producción, difícilmente se pueden mantener los acuerdos comerciales”, ha recalcado el alcalde palaciego.

Más promoción del bombón colorao

En la reunión de hoy se ha tratado también la necesidad de implementar una campaña de comunicación para continuar poniendo en valor la calidad del bombón colorao y su importancia en el desarrollo socioeconómico de Los Palacios y Villafranca. “Es el gran referente de nuestra huerta en todo el área metropolitana de Sevilla y la provincia, y en muchos puntos de Andalucía y España, y queremos seguir promocionando la calidad de nuestro tomate, la repercusión que tiene para el desarrollo socioeconómico de la localidad”, han corroborado los presidentes y gerentes de Las Nieves, Parque Norte y Frupal.

En este sentido, todos han insistido en que “cada vez son más las cadenas comerciales y supermercados que vienen a demandar el tomate de Los Palacios, porque con la falta de agua no hay quien compita, y aunque esta carencia afecta también a otro tipo de tomates, el nuestro tiene una calidad indiscutible y así lo reconocen los principales chefs de cocina, restaurantes y consumidores finales que son para nosotros la principal garantía de la calidad que tiene el Tomate de Los Palacios”.