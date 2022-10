El TSJA confirma las sanciones contra el médico de Sevilla de las «504 citas ficticias»

En su recurso de apelación, el facultativo sancionado alegaba la posible prescripción de los hechos, si bien el TSJA descarta tal extremo en su sentencia, pues "aparte de que no se cita el periodo de tiempo que debía haber transcurrido para computar la prescripción, resulta acreditado que los hechos no ocurrieron en 2009, sino en un periodo que comprende de 2014 a 2017", con lo que "no existe el menor atisbo de que exista prescripción".

En cuanto a las "citas ficticias", el apelante, según el TSJA, esgrimía que "admitió que había dado algunas, pero no tantas como aparecen en los listados".

La sentencia detalla que en su recurso de apelación, el condenado pretendía "que su confesión quede sin efecto, pues afirma que no quiso decir que fueran citas ficticias, sino que quiso decir que se trataba de pacientes complejos y requerían un tiempo de atención superior, lo que conllevaba, al parecer, inventar las citas".