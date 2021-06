Esteban Sarrias: «Con la literatura quiero tocar ciertos temas y que la gente se enfrente a ellos»

Firma como Milla, en honor a Mijatovic – el futbolista que pasó en los 90 por el Valencia y el Real Madrid –. Detrás está Esteban Sarrias, psicólogo, escritor y lector tardío, literato improvisado que gusta de hacer pensar y, sobre todo, hacer sentir. Todo desde su ópera prima, ‘Te lo diré mil veces’, que presentó este martes en ‘La Estación de las Letras’ de La Rinconada y que invita a no guardar aquello que la cabeza y el corazón piden expresar.

La novela no nace de la planificación. Todo lo contrario. Es la improvisación de alguien con inquietudes que sintió la necesidad de contar algo y lo empezó a escribir. Sin tablas en la creación literaria, sin haber soñado nunca con ser escritor y sin cumplir ninguna de las características que comparten muchos de los jóvenes autores – vocación temprana, participación en concursos –es un escritor atípico.

Pero no por ello esta novela deja de ser un libro profundo, trufado de reflexiones – propias y creadas expresamente para cada personaje – que hacen que esta obra deje huella en todo el que pasa por ella. “Hay gente que me ha dicho que el libro le ha hecho pensar y sentir. He sentido y he pensado sobre cosas que no reflexiono en el día a día”.