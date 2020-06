Finaliza la popular talla de la Virgen del Confinamiento en Los Palacios

El imaginero, restaurador y escultor Juan Manuel Martín, vecino de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), ha finalizado la talla de la imagen de la Virgen del Confinamiento que inició, con un fin social, tras decretarse el estado de alarma y cuyo proceso ha ido difundiendo a diario y por 'streaming' durante el confinamiento.

"No me creo aún la repercusión que ha tenido la iniciativa, no solo en lo que se refiere a las visitas en las redes sociales en sí, sino por las numerosas peticiones recibidas y que me siguen llegando para acoger a la imagen y darle un culto público", ha declarado el imaginero a Europa Press.

En este sentido, a su taller ha llegado medio millar de ofrecimientos hasta la fecha, entre hermandades y particulares, de una veintena de países. "No me esperaba tal respuesta al ofrecimiento que hice en su día; tampoco el aluvión de llamadas que, movidas por la desolación, me pedían que rezara ante la imagen en mi taller".

"Nunca había hecho vídeos en redes, y menos aún en directo, pero pensé que así podría contribuir a pasar mejor esta situación. Tan solo buscaba ese propósito ya que la iniciativa no tiene un fin económico", ha comentado. En este sentido, la Virgen será cedida a una hermandad o parroquia "como símbolo de acción de gracias", ha asegurado.