Francisco Javier Carrasco, nuevo alcalde de Lora del Río

Tomó entonces la palabra el todavía alcalde, Antonio Enamorado, aseguró que “han utilizado un pacto antinatura entre los diferentes partidos , ese mejunje que traen aquí en el día de hoy es de discrepancia política y no lleva a más que entender que no puede haber ningún bien común sino intereses partidistas ”.

Por su parte, el portavoz de CcL, Miguel Ángel Nogales, explicó que “si algo teníamos claro es que el PP tenía que seguir gobernando”, y que tras haber perdido Enamorado la cuestión de confianza esperaron “ hasta el último momento una reacción” para apoyar o no la moción. Apeló a que “el pueblo de Lora del Río está bloqueado por su gestión política” para “ser lo suficientemente valientes para sacar esto adelante” y que, a pesar de “considerar amigo” a Enamorado “ esto es política, no es personal ”.

Carrasco fue investido por 9 votos frente a 8

La última intervención correspondió al concejal no adscrito, Raúl García, que afirmó que “siempre he dicho que soy fiel al PP, no a Antonio Enamorado” y que no tenía “ganas de venganza”. Preguntó al todavía alcalde “¿usted cree que Juanma Moreno echaría a 4 parlamentarios para perder la mayoría absoluta? Pues usted sí lo ha hecho”, acusándole de los problemas internos que han dejado su gobierno en minoría, para apostillar que “su ego está por encima del partido”.

Finalizados los turnos de intervención, la secretaria fue nombrando a los concejales, quienes emitieron su voto en voz alta. Con 9 votos a favor (5 de PSOE, 2 de IU, 1 de CcL y 1 del concejal no adscrito), y 8 en contra, fue aprobada la moción de censura. Enamorado se levantó en este momento de su escaño para felicitar a Carrasco, quien a continuación se acercó a Raúl García para agradecer su apoyo. Minutos antes de las 13.00 horas, y tras el abandono de los concejales del PP de la mesa plenaria, Francisco Javier Carrasco fue proclamado nuevo alcalde de Lora del Río.