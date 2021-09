Frente común en Los Palacios y Villafranca para recuperar sus humedales

El manifiesto ya está redactado y “la intención es leerlo en una acto público a mediados de octubre” , señala Benítez, con la doble responsabilidad de “que haya muchísima gente implicada ya” y de “contar con dinero, varios miles de euros, que no es nuestro, sino privado, puesto a disposición de nuestro proyecto de replantación por mucha gente a la que realmente le importa la naturaleza”.

“Quienes pensaban que quemando lo más valioso que tenemos medioambientalmente hablando iban a tenerlo todo más fácil están muy equivocados”, dice el presidente de la asociación ecologista palaciega Anea, José Manuel Benítez , orgulloso de que tantos vecinos, individual o colectivamente, no solo no se hayan quedado con los brazos cruzados, sino que incluso hayan estado dispuestos a poner dinero de sus bolsillos en una campaña de crowdfunding iniciada después de que el pasado 7 de junio apareciera ardiendo uno de los tres humedales de la localidad, el del Cerro de las Cigüeñas , precisamente semanas después de que muchos escolares del municipio realizaran actividades de concienciación ambiental y plantación de árboles en ellos. El humedal apareció prácticamente quemado, aunque con visos de recuperación. La asociación, desde entonces, ha estado recabando apoyos de todas las instituciones locales, desde las educativas hasta las culturales pasando por las religiosas o incluso empresariales , con el ánimo de publicar un manifiesto en defensa de esa necesaria recuperación. A la lucha para recuperar el Cerro de las Cigüeñas se suma ahora el reto de que otro humedal, la Laguna de la Mejorada , recupere el agua, pues está completamente seca , después de la ola de calor de este verano y de la extracción de agua para ciertos cultivos colindantes.

“El Cerro de las Cigüeñas no es solo uno de los humedales más valiosos que tenemos en Los Palacios y Villafranca, sino que simboliza en sí mismo uno de los progresos civilizatorios de los que sentirnos orgullosos como pueblo: de paraje silvestre en ese límite en el que siempre nos hemos situado entre la marisma y la campiña terminó convertido en una vergonzosa escombrera en la época en que nada importaba el medio ambiente, y sin embargo consiguió transformarse en un reserva no solo natural y ornitológica, sino también de nuestra propia conciencia como sociedad avanzada y comprometida”, empieza diciendo el Manifiesto que han firmado ya desde partidos políticos locales hasta asociaciones culturales pasando por el Consejo de Hermandades y Cofradías o la asociación por la mediación Madiba, entre otras muchas instituciones, “aunque se trata de un documento todavía abierto y a la espera de que otros muchos colectivos se sumen para subrayar su apoyo a la idea de la recuperación del humedal”, señala Raquel Mauriño, profesora de Biología del IES Almudeyne y una de las personas implicadas en la concienciación medioambiental de los más jóvenes, junto al joven Álvaro Begines, por ejemplo, o la maestra del colegio Público Picasso Inés Sivianes, tan implicada en que los alumnos de su centro valoren las joyas naturales del municipio que no solo ha organizado excursiones a estos humedales, sino que después del incendio intencionado de la pasada primavera consiguió que el alumnado reuniera hasta mil euros con rifas y sorteos a favor de la causa. Uno de los alumnos, Gonzalo Cadenas Sánchez, lleva semanas reparando su propio coche kart de pedales para rifarlo y conseguir fondos para la causa.

“Hoy somos inmensa mayoría quienes nos sentimos orgullosos de que la semilla que puso una minoría de palaciegos hace medios siglo haya germinado en una juventud que tiene clarísima la importancia de la ecología, de ese irrenunciable equilibrio entre el ser humano y el medio que no nos pertenece, sino que será la más valiosa herencia que dejaremos a nuestros hijos”, sigue diciendo el manifiesto.

“Lo que queremos es que el Ayuntamiento, que ya está implicado, se implique más aún”, explica Benítez, “pues queremos sembrar cientos de árboles y hasta cierto punto eso es fácil, pero no lo será tanto contar con agua de riego para todos ellos incluso cuando no llueva”. “El Ayuntamiento, que además tiene un proyecto de limpieza de las parcelas colindantes, se ha comprometido a que Diputación nos iba a ceder una serie de árboles también”, ha añadido.

En este sentido, el concejal de Medio Ambiente, José Manuel Triguero (IU), se reunió con los responsables de Anea tan solo 48 horas después del desgraciado incendio de junio. Entonces, el edil les anunció la decisión municipal no solo de recuperar el entorno natural, sino incluso de ampliar las 14 hectáreas que actualmente ocupa al añadir una finca anexa, también propiedad del Ayuntamiento, a la zona inundable de casi cuatro hectáreas, de modo que, “a medio plazo”, el Cerro de las Cigüeñas consiguiera ser un humedal mayor. Para ello, el Ayuntamiento tenía intención de concurrir a la próxima convocatoria de subvenciones estatales, pues, según Triguero, “se necesita una inversión cercana a los 600.000 euros”.