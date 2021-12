Gaby López y Argentina, una unión allende los mares

Hay historias de amor que comienzan con un flechazo, y puede ser una historia que dé inicio a la relación entre dos personas o un cantante con una canción. Y esa es la que han protagonizado la cantaora onubense Argentina y el cantante y guitarrista sevillano Gaby López.

Ambos, han unido sus voces en ‘Te reclamo’, un tema grabado entre Barranquilla (Colombia) y España escrito en letra y música, por Jesús León.

Se trata de una canción que surgió en una fiesta en la que León le comentó que tenía un nuevo tema en mente, “que allí mismo me cantó un poco, y rápidamente le dije que lo quería”, por lo que comenzaron a preparar todo para la grabación.

A Gaby le bastaron unos pocos acordes para decidir que era la canción que quería interpretar y grabar, y dicho y hecho.

Una voz potente para acompañar

Como el tema era considerado por el productor como “muy fuerte”, se decidió intentar que tuviese una segunda voz “potente”, y se pensó en Argentina, “y nada más presentarle el proyecto lo aceptó y comenzamos a grabar”.

A partir de ahí, a la canción se le quiso dar un aire “que consideramos que solo lo conseguiríamos en Colombia”, de modo que se inició la grabación entre Barranquilla y España, hasta que se consiguió el producto final.

El ritmo que se le quería dar a la canción se había conseguido, y era el momento de comenzar a difundir el trabajo final realizado.

“Le hemos echado mucho cariño, hemos cantado los dos a una, y por eso se ha conseguido el producto final”, explica Gaby López.

Por medio mundo

Cantaor y guitarrista nacido en Sevilla en 1976, el cantante sevillano atesora actuaciones en lugares tan dispares como Arabia Saudí, Argelia, Francia, Turquía o Estados Unidos.

El resultado de la nueva experiencia musical se puede escuchar en todas las plataformas musicales desde hace unos días. Al mismo tiempo, se puede ver el videoclip que se ha rodado para la ocasión.

Supone tener una nueva grabación del cantante sevillano, al tiempo que Argentina continúa su carrera en paralelo con sus distintos éxitos. “Ella es una virtuosa, una cantante que todo lo hace bien y se vuelca con todo lo que hace”, afirma. Si este es el principio de una hermosa amistad musical se verá con el tiempo.

Gaby López explica que, como todos los artistas, ha tenido meses duros por culpa de la pandemia, “porque era muy duro no poder trabajar ni estar en la calle”, pero “con los grandes amigos que tengo, me he podido mover muy bien”.