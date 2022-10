Gavi y María Valle protagonizarán la V Gala del Deporte en Los Palacios

La Gala del Deporte que se celebra cada otoño en Los Palacios y Villafranca, cuna de tan célebres deportistas, lo tiene ya todo listo para esta V edición -que se celebrará el día 15 en el teatro municipal Pedro Pérez Fernández- incluida la docena de galardonados. En los títulos más destacados repite el fútbol, y con paridad, exactamente como el año pasado: no había duda de que en la categoría Mejor Deportista Masculino iba a subrayarse otra la gesta –aumentada- de Pablo Báez Gavira, más conocido en el mundo futbolístico como Gavi, el internacional centrocampista del F.C. Barcelona, que hace solo unas semanas recibió el Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro como mejor jugador del mundo sub-21 y el Premio Golden Boy, que lo reconoce asimismo como el mejor jugador europeo menor de 21 años. No podía ser menos en su pueblo. María Valle López, por su parte, también repite como Mejor Deportista Femenino. La jugadora del Real Betis Féminas, que ya fue recibida en el Ayuntamiento de su pueblo el pasado mes de julio, se proclamó campeona de Europa con la Selección Española de Fútbol Femenina en el campeonato de fútbol Sub-19 celebrado el pasado 9 de julio en la República Checa. El jurado de la Gala del Deporte de Los Palacios no ha encontrado esta vez currículos más contundentes que los de estos dos futbolistas que, además, se conocían del cole y de jugar al fútbol cuando pequeños, como recordó la propia María Valle en una entrevista para El Correo de Andalucía este pasado verano.

La iniciativa del Ayuntamiento palaciego no solo pone en valor el espíritu deportivo, la dedicación y el sacrificio de deportistas y entidades del municipio durante la temporada 2021-2022, sino que sirve para recalcar la labor de clubes y colectivos que se vuelcan en distintas modalidades deportivas a lo largo de todo el año.

Como deportista con mayor Proyección Nacional e Internacional se ha focalizado esta vez a un piloto de Moto GP que lleva compitiendo casi desde que era un bebé: José Antonio Rueda, que es ya campeón del mundo de Junior GP y actual líder de la Moto GP Rookies Cup. Rueda dará el salto al campeonato del mundo de Moto3 en la temporada 2023 de la mano del Red Bull KTM Ajo.