Gema García Roca, primera alcaldesa de Alcalá del Río

Como viene sucediendo desde las elecciones de 2011, en Alcalá del Río gobernará la fuerza más votada a pesar de no contar con mayoría absoluta. En este caso ha sido Izquierda Unida la que ha conseguido el gobierno local como fuerza ganadora de las elecciones municipales, y que tras la sesión de investidura ha puesto por primera vez en la historia de la localidad a una mujer como alcaldesa del municipio.

Gema García Roca, la candidata de IU, se ha hecho con el bastón de mando en la sesión de constitución de la corporación municipal celebrada en la mañana de este sábado en el teatro de la Casa de la Cultura. Primera mujer en la alcaldía alcalareña, cuenta con 8 de los 17 ediles del pleno, acompañándose en el gobierno por 3 mujeres y 4 hombres. Un equipo totalmente paritario de cuyo total sólo 2 tienen experiencia anterior como concejales y delegados municipales.

Gobierno de 8 ediles y sin mayoría absoluta

De raíces políticas familiares, tanto su madre como su padre han sido concejales en distintos gobiernos locales, siempre con Izquierda Unida. Con esta formación se presentó por primera vez a la alcaldía en las elecciones de 2019. En aquella ocasión, y sumando la marca Adelante, IU cosechó 2.214 votos, lo que supuso el 36.81% de los sufragios en aquellos comicios, lo que se tradujo en 7 de los 17 concejales de la corporación municipal. Gobernó igualmente entonces la lista más votada, la del PSOE, en idénticas condiciones a las que ella lo hará ahora, con 8 ediles. En las elecciones del pasado 28 de mayo – ahora Con Andalucía Izquierda Unida – ascendió a los 2.688 votos, el 42.07% de los emitidos. Con estos resultados la formación queda a uno de la mayoría absoluta, aunque con sustento suficiente para ser desde este sábado alcaldesa.

Ante la falta de la absoluta se han producido distintos movimientos, aunque no ha trascendido su dirección. El único partido que ha mostrado algo al respecto ha sido el PP. Según ha explicado su candidato, Alfonso Velázquez, como tercera fuerza tras los comicios “correspondía” a los otros partidos mover ficha. IU y PP mantuvieron una reunión y distintas conversaciones telefónicas, sin llegar a plantearse ningún acuerdo, mientras que por parte del PSOE no ha habido ningún contacto. Ante esto, los populares han optado por la abstención, como así ha expuesto Velázquez en un vídeo publicado este viernes, para que forme gobierno la lista más votada.