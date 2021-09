Granada con todo en tres templos gastronómicos de Los Palacios y Villafranca

No solo de tomate vive Los Palacios y Villafranca, aunque este año haya vuelto a aumentar su exagerada producción de millones de kilos. Ni de sandías, por más fama razonada en cantidad y calidad que tengan. De hecho, el mayor productor de granada de toda Andalucía también está en Los Palacios y Villafranca, a apenas cuatro kilómetros de su núcleo urbano. Se trata de la finca Agromonte, propiedad del palaciego David Gavira: más de cien hectáreas en las que no solo se cultiva esta fruta tan recomendable por nutricionistas por ser tan rica en potasio, baja en sodio y constituir una fuente importante de vitamina K, C y ácido fólico (además de contener hasta un cuatro por ciento de fibra y un 78% de agua), sino también olivos y mandarinos. La granada se ha puesto de moda, sin duda, en este municipio del Bajo Guadalquivir, tan célebre por ser la huerta de Sevilla. El consumo de granada ofrece efectos beneficiosos por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antisépticas, cardioprotectoras, antidegenerativas y antihipertensivas.

La finca de Gavira y los restaurantes de la llamada Ruta del Arroz (Juanma Restaurante, Casa Moral y Manolo Mayo) se han puesto de acuerdo para organizar las I Jornadas de la Granada, que empiezan precisamente hoy y que se extenderán hasta mediados de octubre. El Manolo Mayo ofrece un plato bautizado como Feria y que está elaborado a base de papada ibérica, vieira, granada, puré de patata y teja de ajo. Además, la Banderilla es un pincho de toro de lidia, cilindro de pata, zanahoria y granada caramelizada. Ambos están teniendo un éxito inusitado en las primeras horas de su presentación. Casa Moral, por su parte, ofrece un Solomillo de pato, mango y granadas de la huerta palaciega y una Ensalada de espinacas, bacalao, naranja confitada y granada de Los Palacios. El restaurante Juanma se ha dejado caer con una Ensalada de granada, queso feta y nueces y un postre de crema mascarpone y granada. Los tres restaurantes están aprovechando esta mitad de semana de la no feria (con contadas casetas en el real y calle del infierno) para encantar a sus clientelas con la innovación.

El pasado lunes estuvieron los dueños de los fogones en la finca de Gavira, para presentar estas jornadas gastronómicas con las manos en la masa. Ni siquiera los restauradores conocían la finca de Gavira, un paradigmático ejemplo de modernización de sistemas de producción agrícola sostenible absolutamente ecológico.

Al tomate, a las habichuelas colorás o la remolacha se une ahora el orgullo de la granada, una fruta de temporada que se encuentra en plena recolección y que ha ganado mucho reconocimiento en los últimos años debido a sus múltiples propiedades para salud. Durante los miércoles y jueves de las próximas cuatro semanas, aprovechando que la temporada de este cultivo se encuentra a pleno rendimiento, los tres restaurantes ofrecerán en carta esos platos que tienen en la granada el ingrediente diferenciador. Los platos atraen por la vista y por el paladar.

Agromonte, un referente de la granada para Europa

El propietario de Agromonte SL es ya el principal productor de granada en Andalucía y uno de los mayores de toda España. Hoy por hoy, exporta más de medio millón de kilos a toda Europa, sobre todo a Alemania y Francia. En nuestro país, puede encontrarse la granada palaciega en la zona gourmet de las más importantes grandes superficies. No en vano, el proyecto de David Gavira utiliza sistemas innovadores en el cultivo de granados y tiene previsto tener la mejor granada ecológica de Europa a corto plazo (variedades Wonderful y Acco).