Guadalcanal extrae ya su oro líquido

Aún no ha llegado el mes de diciembre, pero Guadalcanal ya respira un aroma que huele a tradición. No, no es la esencia prenavideña ni mucho menos. Es aún mejor. Es el fruto del trabajo, el perfume de la tierra, del campo, del olivar. Ha comenzado una nueva campaña de aceituna y Guadalcanal respira su propio bálsamo divino.