Guerra abierta contra la venta ilegal de aceitunas prietas

En la localidad sevillana de Arahal se las conoce como "prietas", y tienen un inconfundible aliño sobre aceitunas negras, cuya centenaria receta se guarda con celo desde hace generaciones. Es un producto que no se parece en nada a ninguno de sus hermanos del olivo, pero que hace algún tiempo se puede comprar de forma regular bajo la marca "Aceitunas La Prieta".

Es gracias a Antonio Sánchez Flores, que ha trabajado durante años de forma activa en la observación y el estudio etnográfico en torno a la cultura del olivar, y ha dado unos pasos que han terminado con el envasado de las primeras unidades después de ocho años de trabajo previo.

Inicialmente, hace años intentó sacar al mercado un producto en cristal que se conservaba mediante productos químicos, pero la idea no cuajó, por lo que se llevó desde finales de 2011 pensando en cómo conseguir que se conservasen de forma natural, imitando la receta de las abuelas, y en envases plásticos, a diferencia de las pensadas inicialmente.

Una práctica extendida

Ahora, con su empresa asentada y pedidos tramitados desde toda España, ha decidido no soportar más la visión de entrar en un bar o una tienda y ver cómo se venden aceitunas que no han pasado los correspondientes registros sanitarios y/o legales para llegar al consumidor. Y no solo se trata de pequeñas tiendas o bares de su pueblo, ya que en bares incluso de la capital sevillana ha podido ver algo que, como empresario, ha decidido parar.

Este domingo, ‘Aceitunas la Prieta’ ha emitido un comunicado en el que deja claro que la permisividad se ha terminado: “Queremos hacer saber, que, a partir del miércoles 9 de diciembre, se procederá a informar a la autoridad sanitaria competente de todos los establecimientos y particulares que tengamos constancia, que se dedican a la venta ilegal de aceitunas prietas. Para nosotros no es agradable llegar a este punto y es una dura decisión, pero no podemos permitir que se pisotee el trabajo que realizamos durante todo el año y que, aunque la gente no se figure, nos hace un daño enorme a nuestra empresa”, explica la nota.

Con total impunidad

“Se nos cae la cara de vergüenza al tener que entrar en muchos establecimientos de nuestra localidad y ver cómo se ofrece de forma tan alegremente un producto alimenticio sin ningún tipo de control sanitario, a sabiendas del daño que nos ocasiona. Ya son muchos años desde que empezamos esta aventura con toda la ilusión y pensando que poco a poco, nos haríamos un hueco en nuestro pueblo, donde son tan apreciadas nuestras aceitunas, pero vemos que cada día son más las personas que se dedican, llegadas estas fechas a vender sin ningún tipo de reparo y los establecimientos exponen en sus estanterías”, explica.

Así, sostienen que solo pide a estos propietarios de tiendas que venden las aceitunas ilegalmente, “que se pongan en nuestra piel por un momento y piensen qué harían ellos si nosotros decidiéramos abrir una panadería, frutería, una cafetería o tienda de alimentación sin ningún tipo de papel, ni pagar autónomo, ni trimestral, IVA.etc., a plena luz del día e incluso anunciando por redes sociales, como este año incluso se ha puesto de moda”.

Todo, además de que “somos una pequeña empresa que nos cuesta mucho trabajo y esfuerzo llegar a final de mes y pagar nuestras facturas, y solo pedimos un poco de empatía, y que comprendan el punto al que ha llegado esto, para tomar esta dura decisión”.