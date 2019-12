Guillena proclama a sus Reyes Magos

Fue en 1992 cuando en Guillena se recuperó esta tradición festiva. Pero con una novedad respecto a épocas anteriores: la cabalgata será viviente, es decir, las carrozas representan distintos pasajes bíblicos donde las personas permanecen inmóviles durante todo el recorrido como personajes integrantes de cada historia.

El cortejo lo conformarán 19 carrozas: 13 pasajes bíblicos, los tres Magos de Oriente, la Estrella de la Ilusión y dos carrozas infantiles; así como diversas formaciones musicales. El total de participantes en la cabalgata supera las 350 personas. Los pasajes, en su mayoría, cambian cada año. Son las personas que los protagonizan los encargados de seleccionar aquel que desean representar. No obstante, siempre hay algunos que se repiten, como por ejemplo La Anunciación y El Nacimiento. El número de carrozas –de unos quince metros de longitud cada una- se ha duplicado desde la primera edición, ya que son cada vez más los guilleneros que quieren participar en la cabalgata. De hecho, ya se ha convertido en una de las fiestas locales más importantes del municipio y la que hace que Guillena tenga más visitantes en un solo día.

Cada carroza es diseñada, organizada y confeccionada por los mismos que se suben en ellas para protagonizar los pasajes. No obstante, desde la dirección artística de la Comisión Organizadora se marcan unas líneas básicas a seguir. Para la decoración y ornamentación se utilizan materiales en su mayoría recogidos del campo: piedras, arena, jara, ramas de árboles, romero, etc. Se cuida hasta el más mínimo detalle de vestuario y escenografía. No se deja nada al azar. Todo está perfectamente logrado, haciendo que a cada historia la cubra un aire de misterio y admiración. Pero además no sólo son personas los protagonistas de las carrozas. En más de una, los animales también tienen un papel principal, y así podemos encontrar desde burros hasta ovejas, cabras, conejos, etc.