Horarios especiales de autobuses metropolitanos para el puente

En estos días festivos, todas l as líneas metropolitanas operarán con horarios de días festivos nacionales . Sin embargo, se han realizado ajustes en los servicios nocturnos de algunas líneas específicas.

Líneas como la M-108, M-108B, M-109, M-130A, M-130B, M-157, M-170A no ofrecerán servicios nocturnos en las madrugadas previas a estos días festivos. Por otro lado, la M-121 funcionará en las madrugadas de vísperas de festivo, pero no en la madrugada posterior al día festivo. Asimismo, las líneas M-160, M-166/M-167 y M-174/M-175 no tendrán servicios nocturnos antes de los festivos, excepto por la madrugada del viernes 8 al sábado 9 de diciembre.

Por último, la M-164 mantendrá sus servicios habituales en horario nocturno durante todas las fechas mencionadas.