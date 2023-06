«Huévar es de todos, ni de derechas ni de izquierdas»

María Eugenia Moreno ha sido una de las alcaldesas más madrugadoras de Andalucía en tener su nueva vara de mando en las mandos. La de nuevo alcaldesa de Huévar del Aljarafe renovó el pasado 28 de mayo el poder que le dieron sus vecinos en 2019, pero ahora lo tiene con mayoría absoluta, gracias a los seis concejales de su equipo de gobierno, por cuatro del PSOE y uno de Ciudadanos.

Es un mandato renovado pero que ella ha querido comenzar, en su discurso, con una frase que hace cuatro años ya expresó: “Huévar no es de derechas ni de Izquierdas, Huévar es de todos y cada uno de los herveneses que son los que con su voto libre han decidido que tiene que seguir avanzando. Ha dicho alto y claro que no quiere insultos, descalificaciones, mentiras, manipulacóon, la sed de venganza..., han dicho que no quieren los pactos ocultos que les volverían a robar la dignidad y la libertad”.

Ha señalado además la alcaldesa del Partido Popular que, hace cuatro años, “Huévar comenzó a avanzar, y es ahí donde quieren los hervenses que sigamos construyendo para seguir avanzando”.

“Voy a cumplir el encargo de los vecinos”

María Eugenia Moreno explica que afronta el cargo “en cumplimiento del encargo de los herveneses, y en la seguridad de que juntos y unidos llegaremos más lejos, y llevando a los más alto a Huévar continúo dejándome la piel por y para Huévar”, y ha invitado a todos y cada uno de los miembros de la oposición de este Ayuntamiento “a que os suméis”, ya que el pueblo “jamas entendería que ustedes siguierais poniendo piedras en el camino para impedir que avanzase, y no que reméis en la misma dirección para que el avance de Huévar sea imparable”.

“Juntos haremos de esta bendita tierra en la que vivir y trabajar y la tierra en la que sonar y convertir en realidad nuestros sueños y en definitiva hacer de Huevar el mejor sitio para vivir.

Gobernar sin varitas mágicas

María Eugenia Moreno ha admitido que en trabajos como el que ella asume “no existen varitas mágicas, ni tampoco soluciones inmediatas frente a los problemas que nos acechan y a las dificultades que se avecinan, pero si tenemos un gobierno sólido, con determinación y con confianza en Huevar, para salir adelante cada día y sabemos lo que queremos hacer abonados al optimismo, a la fuerza y las ganas”.

Un mensaje también para los más jóvenes de su pueblo, a los que pide que “tengan la certeza de que son importantes, y que los tenemos en cuenta para construir el presente y el futuro de Huévar. Tengo la firme determinación de ampliar sus oportunidades de formación y empleo”.

En el otro extremo, “quiero seguir cuidando a nuestros mayores, son nuestra historia viva, son nuestro mejor tesoro, con su enorme sabiduría y grandes consejos para que Huévar siga avanzando, ellos son piezas únicas e importante para esta alcaldesa y nuestro pueblo.

En la votación no ha ha habido sorpresas. María Eugenia Moreno ha recibido el apoyo de sus seis concejales, y el voto en contra de los cuatro del PSOE y el de Ciudadanos, que se han votado a sí mismos.

Ahora, comienza de verdad el trabajo, tanto en este pueblo sevillano como en el resto de los más de 8.000 cuyos ayuntamientos serán constituidos oficialmente a lo largo de toda la jornada.