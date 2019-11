Juzgado tras abusar y huir con una menor desde Pedrera hasta Rumanía

Al respecto, ha recordado que la primera vez estaban en la furgoneta y se negó a mantener relación pero él le dijo que "todo iba a ir bien" y que no se asustase, al tiempo que ha reconocido que no la obligó ni usó la fuerza. "Me decía que estaba enamorado de mí y me trató bien, con normalidad. No me rompió la ropa, ni me amenazó ni me forzó", ha señalado la menor, motivo por el que la Fiscalía ha rebajado la pena.

Como testigo ha declarado la mujer del acusado, con el que tiene dos hijos, la cual ha subrayado que le preguntó a esta menor si tenía algún tipo de relación con su marido porque "siempre venía a casa" a verlo, a lo que ha añadido que cuando se fugaron le llamaba a su teléfono y "contestaba ella" diciéndole que "era suyo y que se habían ido juntos". Por tanto, ha dejado claro que ella "se fue por su propia voluntad".

Por último, un perito judicial, propuesto por la defensa, ha asegurado que el acusado es "borderline y que su coeficiente intelectual es bajo". El juicio ha quedado visto para sentencia justo después de que la defensa pidiera la absolución de su cliente al considerar que no hay pruebas para condenarlo y la Fiscalía rebajara la pena de 30 años de cárcel --diez por cada delito de abuso-- a once por un delito continuado de abuso, así como siete años de libertad vigilada y una orden de alejamiento de la menor durante once años.