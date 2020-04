La alcaldesa de Castilleja de Guzmán da las gracias a los niños casa por casa

Los niños de la localidad sevillana de Castilleja de Guzmán, de 2.900 habitantes, están recibiendo en mano una carta que les ha entregado la alcaldesa, María del Mar Rodríguez, en la que les da las gracias por el comportamiento que están demostrando durante el confinamiento.

La carta, firmada por la alcaldesa y con un dibujo que reproduce una fotografía de la primera edil, agradece a los pequeños cómo están llevando el confinamiento, a la hora de ayudar a sus padres que el municipio se mantenga libre de casos de enfermos por COVID-19.

“Gracias por tu comprensión, gracias por tu madurez”, dice la alcaldesa a los niños en la carta, en la que les agradece que participen en un concurso de dibujo convocado por el Ayuntamiento, y les anuncia que cuando termine el confinamiento se hará en el pueblo una gran fiesta infantil, con todos los niños reunidos en la Plaza de España.

“Hoy, mientras trabajaba, me he dado cuenta de que no me había puesto en contacto contigo aún. Llevo días queriendo escribirte. ¿Sabes por qué? Porque quiero darte las gracias. Gracias por portarte tan bien , por permanecer en casa, por animar a toda tu familia con tus juegos, con tu compañía y con tu genial . Sé que estás siendo muy responsable y que estás en sin quejarte para derrotar entre todos y todas ese bicho horrible llamado coronavirus”.