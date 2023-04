La alcaldesa de La Roda decide dejar la política

“Quiero haceros partícipes de una decisión que tras varios meses de reflexión, de manera muy meditada, y desde una múltiple perspectiva personal, familiar y vital he adoptado, y es no presentarme a las elecciones municipales del 28 de mayo”. Así empieza el mensaje que ha publicado en redes sociales hoy la alcaldesa de La Roda de Andalucía, Pepi Valverde, junto a una foto en la que posa con Carlos París, que será quien encabece su lista ahora para las elecciones municipales del 28 de mayo.

La edil recuerda en esa publicación que lleva desde 2007 como concejala, “y considero que tras una largo periodo de actividad política municipal debo dejar paso a otros compañeros y compañeras para que afronten con mayor dinamismo y ánimos renovados las tareas municipales.

“He tenido el honor y el privilegio de ser vuestra Alcaldesa, de lo cual estoy muy orgullosa. He disfrutado y padecido todo tipo de vivencias a vuestro lado, lo que me ha fortalecido y me ha hecho aprender”, continúa.