La Cruz del Negro: una necrópolis olvidada llena de tesoros incalculables

Hace escasas semanas, el periódico El País publicaba un reportaje sobre el atentado arqueológico que supuso la destrucción del yacimiento de Cercadilla en la ciudad de Córdoba por las obras del AVE antes de 1992. Dicho reportaje abrió un debate entre expertos y estudiosos de la materia sobre lo que pudo ser -y no fue- y cómo el precio del progreso, muchas veces, conlleva la pérdida de patrimonio histórico y cultural de incalculable valor.

Ahora, un estudio acometido por investigadores de la Universidad de Sevilla atribuye a «colonas orientales» o más probablemente «indígenas asimiladas mediante matrimonios mixtos», los restos óseos depositados en dos ánforas de procedencia fenicia y de carácter «excepcional» en la Península Ibérica, rescatadas «completas y en buen estado» de conservación en la necrópolis de la Cruz del Negro, enclavada en Carmona (Sevilla).

En concreto, este estudio se titula 'Dos enterramientos singulares de la necrópolis de la Cruz del Negro (Carmona, Sevilla)' . Está firmado por los miembros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad hispalense Francisco José García Fernández, Fernando Amores, Rocío Izquierdo de Montes y Ana María Jiménez Flores, quienes profundizan en dos inhumaciones «de cremación inéditas correspondientes a la fase más antigua» de dicho enclave carmonense.

En su investigación, recogida por la agencia Europa Press, estos arqueólogos exponen que la necrópolis de la Cruz del Negro, sita frente al cementerio municipal en una loma coronada por un edificio de Renfe en ruinas, apenas a un kilómetro del casco urbano de Carmona, es un yacimiento «referente para el estudio del mundo funerario en el ámbito de la llamada cultura orientalizante tartésica«.

El yacimiento, en ese sentido, está caracterizado por fosas de cremación de los cadáveres acompañadas de urnas funerarias enterradas en el suelo conteniendo los huesos calcinados, según describen.





UN ENCLAVE MEDIO DESTRUIDO EN 1989



En ese contexto, estos investigadores rememoran que a finales de 1989, unas obras acometidas en la loma del yacimiento «para la extracción de grava» supuso «la destrucción total de una parte de la necrópolis«, cuyas primeras excavaciones arqueológicas se remontan al periodo comprendido entre 1897 y 1905.

Esta situación, según recuerdan los autores de este trabajo, «obligó a excavar de urgencia el sector menos dañado» del yacimiento, con lo que «esta desafortunada circunstancia permitió reabrir la investigación sobre la necrópolis con una metodología más depurada» que la usada en actuaciones anteriores.

Así fue, según estos investigadores, cómo las entonces nuevas intervenciones arqueológicas se sucedieron a lo largo de 1993, 1995 y 1997, siendo registradas «179 estructuras funerarias, dentro de las cuales fueron identificados 112 depósitos con restos humanos». Las 67 estructuras restantes corresponderían, según precisan, a «quemaderos o depósitos de ofrendas» relacionados con diferentes fases de los rituales funerarios.

Con esta base, la investigación promovida por García Fernández, Amores, Izquierdo y Jiménez Flores se centra en «dos enterramientos singulares de la necrópolis, tanto por su temprana cronología, como por su ajuar».

En primer lugar, los autores de este estudio señalan el «ánfora» funeraria asociada a la estructura número 25, un recipiente que contenía huesos de un individuo «de sexo y edad indeterminada», acompañados de «un amuleto de marfil» a modo de ajuar con motivos egipcios.

Según estos investigadores, se trataría de un ánfora «del tipo 2 de Sagona», una tipología de ánfora «poco representada en el Mediterráneo Occidental y mucho menos en contextos funerarios», siendo este ejemplar «el único completo de los conocidos en la Península Ibérica», con una cronología «que oscilaría entre mediados o más probablemente finales» del siglo VIII o inicios del siglo VII antes de Cristo, «para su uso y posterior amortización» en la necrópolis.