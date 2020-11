La cuarta parte de los pueblos sevillanos no ha registrado ningún contagio esta semana

Aunque Andalucía ha superado ya los 4.000 muertos desde que comenzó la pandemia, la provincia de Sevilla se acerca a los 900 y no cesa el número hospitalizaciones, también es cierto que el número de contagios, a nivel provincial, no ha parado de descender a lo largo de este noviembre que hoy acaba, a pesar de que, a nivel nacional, cerramos el segundo peor mes de la pandemia, solo por detrás de abril. La mejora en la resistencia contra el coronavirus se demuestra en que el número de contagios no ha hecho sino descender en todos los municipios de Sevilla. Tomando como referencia cercana solo la última semana, una cuarta parte de los pueblos sevillanos no ha registrado ningún contagio en los últimos siete días. Y también eso hacía demasiado que no ocurría.

Todos estos pueblos son pequeños, claro, pero la nula incidencia en ellos –algunos de los cuales presentaba tasas preocupantes a comienzos de mes- es significativa. Pueblos como Albaida del Aljarafe, Aznalcóllar, Castilleja del Campo, Castilleja de Guzmán, Palomares, Aguadulce, Fuentes de Andalucía, Gilena, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, Villanueva de San Juan, Almadén de la Plata, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, El Garrobo, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Ronquillo, San Nicolás del Puerto, Coripe o El Palmar de Troya, por ejemplo, no han tenido ni un solo contagio en los últimos siete días. Además, hay una docena de pueblos que solo han registrado un contagio en la última semana, como Carrión de los Céspedes, Salteras, Isla Mayor, El Pedroso o Umbrete, entre otros. O sea, que en casi 50 pueblos de los 106 que tiene la provincia de Sevilla, la incidencia del COVID-19 ha sido esta última semana testimonial.

Tanto es así, que los municipios que todavía destacan para mal se cuentan ya con los dedos de las manos. Entre ellos, sobre sale Carmona, que ha registrado 58 contagios esta última semana; La Rinconada, con 44 casos; Coria del Río, con 34, Écija, con 29; Mairena del Aljarafe, con 21; o San Juan de Aznalfarache, con 17. Este último pueblo sigue siendo el que más fallecidos ha registrado en la pandemia: 40.