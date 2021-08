La curiosa historia del poema grabado en una tumba de Gilena

Una historia de amor tan eterna que quedó grabada para siempre, y en una tumba. Es el resumen de lo que se puede leer en una tumba que se puede ver en el cementerio de Gilena, y que ha recordado la colección museográfica de la localidad sevillana, rescatando ‘Un epitafio para la Historia’, publicado por el cronista local Antonio Manuel Rodríguez Rodríguez en las redes sociales del museo.

Y es que “quién no ha visitado alguna vez el cementerio en los días de los Santos y Difuntos y no se ha acercado a leer el emotivo poema, escrito en una piedra, que alguien le dedicó a su amada Carmen?”. Son muchos los vecinos que sí lo han hecho, otros no saben que está ahí, puesto que se encuentra en un lugar poco visible, escondido entre otras tumbas, alejado un poco del pasillo central, y hay que saber dónde está para poder ir a visitarla.

​Lo más curioso del poema es que, como recuerda la colección, te deja con mucha intriga: “¿quién sería esa Carmen?, ¿quién sería el que le escribió esa poesía tan entrañable y llena de amor?, ¿quién labraría esa esbelta cruz de piedra en piedra caliza local?, ¿cuál sería el resultado de esa bonita historia de amor, que sin duda acabaría en tragedia?, ¿por qué nunca le faltan flores a esa cruz?, ¿quién se las coloca y por qué?”.

Hay tantos interrogantes que hacerse que no deja a nadie indiferente, todo lo contrario. “Y pienso que es porque se trata de una bonita historia de amor que se topó con el dolor de la muerte”.

​Hace algunos años, el cronista se planteó algunas de estas cuestiones y solucionó algunas. “La primera, quizás la más fácil, era averiguar quién fue el cantero que talló el conjunto de piedras por las iniciales que dejó inscritas en una de las piedras”.

El amor grabado en piedra

Antonio Manuel Rodríguez recuerda que en la primera piedra, de forma de prisma rectangular, se puede leer la segunda parte del poema (cinco versos); la segunda pieza pétrea tiene inscripciones en dos laterales: en el lado exterior que da al pequeño pasillo interno se puede leer: “Recuerdo J.J.R.”.

En el lateral junto a la lápida que tapa la tumba se ubica la primera parte de la inscripción (los cinco primeros versos) con el poema dedicado que dice así: Hoy en pruebas del amor/que te prometí ayer/traspasado de dolor/vengo Carmen a poner/sobre tu tumba esta flor/Pues aunque siempre perdida/por mi desgracia te lloro/aún eres buen que yo adoro/y es tu recuerdo mi vida/y tu tumba mi tesoro.

“​El poema no tiene desperdicio y está cargado de un sincero amor y de un fuerte dolor que, sin duda, inspiraron al joven que lo escribió«. ​La tercera piedra, que sirve de base a la cruz, contiene una inscripción, quizás posterior a la fecha de la muerte de la joven, con el texto siguiente: Familiar de Moreno y Reina. La cruz remata el conjunto pétreo en la que se labró la siguiente inscripción en el travesaño: D.E.P.A.

La historia del cantero

Manuel Rodríguez Rodríguez ha recopilado testimonios de algunas personas mayores y de la familia del cantero. Se trata de Juan Joya Rodríguez, hermano de Manuel, los dos primeros canteros datados en la localidad. Juan, el protagonista, nació el día 6 de febrero de 1885, era hijo de Manuel Joya Moreno, de oficio albañil, y de Concepción Rodríguez Morillas.

“Cuentan sus familiares que era un manitas, una persona muy inteligente y que aprendió varios oficios tan novedosos en el pueblo como la cantería y la electricidad. ​El resto de los pocos datos que disponemos de él los hemos encontrado en los padrones y en algunos otros documentos municipales, así en 1905, con veinte años, aparece como picapedrero”.