«La Feria sirve para recordar que todo el mundo cabe en una sociedad»

Francisco Manuel Cabeza Fernández, nacido en este municipio del Bajo Guadalquivir hace 33 años, pregonará el próximo viernes, a las 22.00 horas, la Feria de farolillos de un pueblo que ha conseguido salvarla de varias crisis. Será presentado por Trinidad García Caballero, y en esta entrevista en exclusiva para El Correo de Andalucía habla de “rituales festivos” que van más allá del que toca ahora. -La Feria de Los Palacios tiene pregón desde que se convirtió en una feria otoñal. ¿Te convence la fecha o la preferías en verano? -En el pregón, que es el XIV, haré referencia precisamente a que he vivido todos los cambios de fecha de nuestra feria. Aunque soy joven, viví la feria con mis padres a principios de agosto, luego a finales, más tarde a comienzos de septiembre y últimamente a finales... He vivido todos esos cambios como me ha tocado vivir también todas las crisis económicas de este país. Y lo cierto es que todos estos cambios me parecen positivos. Los rituales festivos van evolucionando, y si no se transforman en el tiempo, terminan perdiéndose. De hecho la feria en agosto estaba agonizando. Yo mismo recuerdo haberme preguntado, debajo de un toldo a más de cuarenta grados: ‘¿Qué hago yo aquí, con lo fresquito que estaría en mi casa?’. Y gracias a esos cambios en la fecha, aquella feria que estaba tan cortita en casetas, ha vuelto a crecer. Este año tenemos cuatro casetas más. Ya hay más de sesenta otra vez... -Has hablado de “rituales festivos” y precisamente esta feria nació muy unida a la Patrona, la Virgen de las Nieves, que se corona canónicamente el año que viene... -Sí, el separar la feria de las fiestas patronales les ha servido a los dos rituales festivos para crecer. La Patrona ha ganado mucho en su día, el 5 de agosto, que es una jornada festiva muy esperada, y la feria también. Han cambiado las generaciones, los ritmos de vida... Nuestra vida la organizamos en torno a los ritmos festivos, cuadramos las vacaciones... El hecho de que la feria sea a final de septiembre es una forma de alargar el verano y de empezar el otoño y la vuelta al trabajo definitivamente a partir de que acabe la feria.

El pregonero acompañado de sus amigos de la Hermandad de la Vera Cruz.

-¿Han elegido a un gran feriante para pregonar la Feria? -No me gusta halagarme a mí mismo (risas)... -Pero tú eres un feriante comprometido. -Es cierto que he vivido desde siempre la feria. Recuerdo desde pequeño que mis padres han tenido siempre caseta y, cuando tuve posibilidad, fundé la caseta de Los chiquichancas en el año 2006. Tenía yo 17 años. Ya, con el tiempo, en el año 2015 me trasladé a la que fundaron mis amigos, Los Rockipankis, que es donde daré el Pregón. -¿Qué gracias y virtudes tiene la Feria de Los Palacios? -La magia que tiene la feria es que, mientras que durante el año convivimos poco con mucha gente por falta de tiempo, cuando llega es un punto de encuentro donde vuelves a ver a gente que apenas ves durante al año y vuelves a hacer relaciones sociales grupales. Es el mayor atractivo que tiene la feria en un pueblo que tiene como emblema La Unión, aparte de la alegría, claro, que te desinhibe de los problemas diarios. La feria te ayuda a dejar un poco al margen todo eso durante unos días... -¿Puedes adelantar alguna sorpresa del Pregón? -Pues precisamente ayer me confirmó la cantaora Anabel de Vico que me va a acompañar, y la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Es una artista muy versátil y va a adaptar algunos palos del flamenco al pregón. -Eres un conocido cofrade palaciego, ahora flamante teniente hermano mayor de la Vera Cruz y la Virgen de Los Remedios, y además muy feriante. Reúnes el binomio sevillano por antonomasia: Semana Santa y Feria. -Sí, además tengo muy arraigada la identidad cultura andaluza, y me identifico con todas sus fiestas, tanto las religiosas como las profanas o civiles... No solo participo de estas dos fiestas, sino de la Romería, de la que fui pregonero en 2017; también me encanta el Carnaval, vivo muy intensamente la Navidad...

Presentación del cartel, con el delegado de Fiestas, Juan Manuel Bernal.