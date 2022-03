La Hermandad de las Tres Horas de Guadalcanal pone en marcha una campaña solidaria en favor de Ucrania

La iniciativa, así como la gestión de esta campaña, ha partido de la Diputación de Caridad de la hermandad . Según indican, “ no podemos permanecer indiferentes al sufrimiento de Ucrania , por ello ponemos en marcha una Campaña Solidaria de Ayuda Humanitaria a Ucrania, que se llevará a cabo durante toda la cuaresma a través de distintos actos.



Uno de estos actos consistirá en la recogida de diversos bienes que, a buen seguro, serán muy agradecidos por el pueblo ucraniano que tan mal lo está pasando con este conflicto. Así, a través de los comercios colaboradores de la localidad se recogerán medicamentos de primeros auxilios como analgésicos, agua oxigenada, alcohol, vendas, betadine, guantes de goma, gasas, yodo, medicamentos para quemaduras y gastrointestinales, sueros, tiritas o jeringuillas de 2 y 5 miligramos.

También será importante los alimentos como conservas en lata (de alubias, albóndigas, atún, etc...), frutos secos, chocolate sin leche, barritas energéticas, galletas, té, café, alimentos no perecederos listos para consumir que no vayan en envase de cristal.

Los productos de higiene también son fundamentales, por eso se demandan productos de higiene personal, maquinillas de afeitar, pañales, compresas.

Y junto a ello también se precisa de otros productos como camisetas térmicas, sacos para dormir, ropa de cama, almohadas, toallas, calentadores, linternas, ropa térmica, mantas o ropa humanitaria entre la que se encuentra chalecos, pantalones, calcetines, ropa para el frío, etc.