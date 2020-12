La Inmaculada Concepción vuelve a brillar con luz propia en El Pedroso

Francisco José se ordenó presbítero en la Catedral de Sevilla el 22 de junio de 2019. Curiosidades de la vida, su primera parroquia sería la de Ntra. Sra. de la Consolación, en El Pedroso. Tal vez por el valor que da la juventud, o por el hecho mismo de ser persona activa y comprometida, el recién ordenado cura empezó a trabajar por su parroquia con diligencia y perseverancia. Enseguida se ganó el cariño de los fieles, y en parte, por cosas como esta. Cuando se atisbaba el comienzo de diciembre, Francisco José volvió a pensar en la Inmaculada. Pero no ya como en aquel recuerdo de paso de su viaje, sino contemplándola en su iglesia. Decidió entonces que la belleza y el significado de aquella Virgen no podía pasar desapercibida e ideó en torno a ella una novena. Sin embargo, el párroco fue más allá del rito litúrgico y puso en funcionamiento a todo un pueblo.

Este año las circunstancias han requerido de medidas que a la postres no han permitido ver imágenes como las del año pasado, de una iglesia abarrotada. Pero de igual manera, en este 2020 el pueblo de El Pedroso ha vuelto a rendir culto a esa maravillosa Inmaculada que tienen en su parroquia y han vuelto a celebrar la Novena. Este año el Rosario meditado no ha tenido lugar por las calles de la localidad, pero igualmente se ha llevado a cabo dentro de la parroquia. Tal vez no haya habido el bullicio del año anterior, pero también se celebró el traslado de la Virgen hasta el Altar Mayor, en andas y con la presencia de Hermandades locales y la capilla musical Mater Inmaculata. Y cómo no, también este año se ha contado con el taller de costura, y muestra de ello es el lucimiento que ha tenido la parroquia durante estos días.

Compromiso vecinal

La Inmaculada de El Pedroso ha sido capaz de unir de nuevo a los pedroseños y pedroseñas en su celebración, pero también ha puesto de manifiesto el compromiso de estos vecinos con su iglesia. Una muestra de ello es la actuación de más de una treintena de personas en la limpieza del templo tras el pequeño susto que dio un paño que por accidente se prendió fuego. Esto provocó que hubiera de sofocarse el mismo a base de extintores, aunque no hubo que lamentar daños materiales de ningún otro tipo. Al día siguiente la organización de estas voluntarias en turnos propició que la iglesia fuera limpiada de un modo más que eficiente. También se demostró la implicación vecinal en la disposición a la hora de montar el altar ante la imposibilidad de hacerlo el sacristán a causa de un contratiempo.