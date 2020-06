«La Junta de Andalucía no ha estado a la altura demandada por la provincia»

Personalmente, creo que esta crisis tendrá más repercusión que la de 2008 porque es radicalmente nueva, desconocida y sus efectos sanitarios son inmediatos, teniendo una repercusión directa tanto en la parte económica como en la social. El ser humano lo está notando. Lo peor es que no sabemos cuál será la factura final de esta crisis. Esta crisis nos ha hecho ver lo importante que es el respeto a la tierra, lo que supone una apuesta decisiva hacia la transición ecológica y la sostenibilidad. No vale nada hablar bien de este campo si después no se apuesta ni se invierte y, por ende, se ve reflejado en los presupuestos generales de los países.

Ha sido, es y seguirá siendo fundamental. Conocen mejor que nadie la realidad de su municipio, le ponen cara a los problemas de sus convecinos, hay una empatía y complicidad tremenda entre el gobernante local y el ciudadano, en general. Además, siempre el papel de los ayuntamientos ha estado a la altura en aquellos momentos que más se ha requerido y necesitado. 28 febrero y 4 de diciembre de 1980, cuando luchamos por la autonomía andaluza en favor del artículo 151. En otro acontecimiento más reciente, el papel fue fundamental en gestionar el plan e de zapatero puesto en marcha en la crisis de 2008. Otra vez, los ayuntamientos saltan a la vista el buen papel de los consistorios y diputaciones, que siempre están ahí cuando se necesitan. Algunos dirigentes mundiales deberían de tomar nota de que su conducta no ayuda nada en una coyuntura como esta.

Afortunadamente, somos una provincia que tenemos dentro de Andalucía el mayor registro de parques naturales. Un filón que vamos a tratar de darle vida, promocionando el sector hotelero y hostelero, que pueden beneficiarse de ese flujo turístico despertado en las últimas semanas. La Sierra Norte se encuentra ya a un 80% de su capacidad. Hace dos meses, lógicamente, era impensable. No había reservas y la preocupación era real. Ahora la gente es optimista.

En esta línea, hemos echado en falta la presencia de la Junta de Andalucía, que no ha estado a la altura de la provincia. No ha habido clarividencia en la exposición de los datos de contagios reales a los consistorios sobre el número exacto que ha habido en cada municipio. Algo fundamental para que cada ayuntamiento pudiera controlar el avance del virus.

Con una clara mentalidad positiva, Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla, analiza, en sus palabras a El Correo de Andalucía , la pegada del COVID-19 en la provincia hispalense , definiendo la actuación de la Junta como tardía e ineficiente, y lanza un mensaje de positividad a todos los ciudadanos que conviven dentro de un territorio en el que “no podemos consentir que haya una sola persona que no tenga necesidades vitales cubiertas”.

¿En qué se realizará mayor inversión? ¿Qué sectores recibirán más ayudas?

La crisis es de tal magnitud que no hay un sector que no esté dañado. Nosotros desde nuestra aportación queremos arrimar el hombro en lo que podamos. Necesitamos, desde el ámbito local, el mismo talante que el resto de administraciones públicas. De momento, sólo lo hemos encontrado en el gobierno de España en reiteradas ocasiones la inyección. Sabemos que hay más de 6 millones de trabajadores que también están recibiendo sus prestaciones. El ingreso mínimo vital va a tener una repercusión muy importante a nivel social. Ello va a fomentar el circuito económico, a través del consumo. Todo nuestro bienestar depende de que la rueda del consumo no pare. Es algo evidente a nivel europeo.

Lo mismo que se ha esperado desde el gobierno de España, esperamos que la Junta nos diga cuál será la aportación a los municipios y que se vean acciones reales en las apuestas del gobierno. ¿Habrá plan de reactivación del turismo en el litoral como en el interior? ¿Qué planes de empleo tiene pensado la Junta? 163 millones es la propuesta actual y resulta deficiente, comparándolo con el último plan de empleo de 2018/19 (el plan fue de 270 millones de euros) ¿No es ahora cuándo más hay que apostar?

Dos crisis en menos de quince años, ¿cuál cree que tendrá peor repercusión?

Tengo claro que la crisis actual tendrá una repercusión más peyorativa por ser inédita, novedosa, la falta de ensayos, estudios, terapias... Es un verdadero desconocido invisible. Son nuestro expertos epidemiólogos son los que tienen y están controlando esta pandemia. Hay que valorar positivamente que ya estamos saliendo poco a poco. Estas personas han tenido un papel primordial por haber frenado en seco al COVID.

Algo que desee añadir...

Quiero transmitir que en los momentos de incertidumbre, la tranquilidad es primordial para los vecinos de Sevilla. Los ayuntamiento van a estar al lado de ello, constatando que en la provincia de Sevilla no habrá hambre, ni falta de protección para los niños... No podemos consentir que haya una sola persona que no tenga necesidades vitales cubiertas. Para eso están los programas de planes de emergencia social, inyección de 4.5 millones de euros es la que han recibido los consistorios. Queremos seguir demostrando que estamos a la altura de la circunstancias y que queremos seguir trabajando en esta senda que hemos emprendido. La diputación siempre estará detrás de sus ayuntamientos para ayudar en lo que haga falta tanto social como económicamente.