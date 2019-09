La Junta licita por 3,5 millones de euros el nuevo colegio de Utrera

Así, el nuevo centro será de tipología C2, con dos aulas por cada nivel de Infantil y Primaria y un total de 450 plazas escolares . Albergará, en la zona docente, seis aulas de Infantil con aseos integrados y aulas exteriores individualizadas, doce aulas de Primaria , biblioteca, aula de usos múltiples, sala de recursos, núcleos de aseos para el alumnado, cinco aulas de pequeño grupo y aula de Educación Especial . Asimismo, el edificio contará con comedor, gimnasio, almacén general, aseos para personal no docente, cuarto de limpieza y basura e instalaciones.

El área de administración se compondrá de despachos para la dirección, jefatura de estudios y secretaría y archivo, además de sala de profesorado con aseos docentes, sala para la asociación de madres y padres del alumnado, conserjería y reprografía. En el exterior se construirá un porche cubierto, dos zonas de juegos diferenciadas para Infantil y Primaria, pista polideportiva, estacionamiento de vehículos, zona ajardinada y huerto escolar.

Tanto la biblioteca como la pista deportiva y los aseos del gimnasio tendrán acceso directo desde el exterior sin necesidad de atravesar el edificio docente, de manera que podrán utilizarse también fuera del horario escolar.

Esta actuación, que cuenta con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), está incluida dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2017-2018 de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública

Críticas del alcalde de Utrera

La noticia se ha dado conocer hoy por la propia Consejería de tras las críticas que ayer vertió a la Junta de Andalucía por los retrasos en la construcción del nuevo colegio por el alcalde de Utrera, José María Villalobos calificando de “lamentable” que la Junta de Andalucía no le dé información al Ayuntamiento de Utrera sobre la situación de este proyecto, pero “lo único que hace falta es la licitación de la obra de una vez ya, la licencia de obras no es el problema, no es el cuello de botella, ya nos preocuparemos nosotros de que si la obra está en licitación salga la licencia de obras”, manifestó el regidor utrerano.