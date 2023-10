La madurez de las librerías palaciegas: trabajar en el paraíso de Borges

Algo parecido dice Pedro Blanco de su librería, que ya ha cumplido 20 años en otro extremo de la localidad, en el barrio del Manchón de la Pepona. “Hay 20 ó 30 lectores que vienen periódicamente y algunos de ellos se llevan muchos libros”. También la Librería Blanco empezó su andadura, allá por el verano de 2003, en un local que no es exactamente el de ahora, de alquiler “y para probar”. El experimento no tardó en dar sus frutos y hoy en día Pedro Blanco no se entendería con otro oficio, en un local ya de su propiedad. “Yo me siento un privilegiado porque además soy muy lector, tengo amigos lectores y me encanta recomendar libros”, cuenta quien suele publicar en sus redes, a final de año, una simpática foto con la pila de libros leídos, que funciona a modo de invitación. “A veces viene alguien, le pregunto por sus gustos o por los de la persona a la que le va a regalar el libro y, aunque yo tenga más ganancia con un libro concreto, me encanta que se lleve el que realmente necesita, más allá de lo que cueste o del margen que a mí me pueda quedar”.