«La mitad de las madres de Montellano no hemos dormido»

El alcalde de Montellano, Curro Gil, ha realizado este lunes un llamamiento a la calma y ha asegurado que "no existe ningún riesgo" tras la detención, en su localidad, de un joven de 17 años de nacionalidad siria por su presunta relación con el terrorismo yihadista, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

En declaraciones a los medios, el regidor sevillano ha señalado que "no hay ningún peligro" al respecto; "de hecho, las clases en los colegios no se han suspendido, aunque hay padres que han decidido no llevar a sus hijos". En este sentido, el alcalde ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la población, "como me ha transmitido el subdelegado del Gobierno, con quien estoy al habla desde ayer".