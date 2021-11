La normalidad es también ir al ‘Burger’

La cosa empezó como suele: mucha psicología, mucha pedagogía, mucha reunión previa y el lanzamiento de uno de esos carteles virtuales que ahora colapsan los grupos de whatsapp. Incluso enumeraban las razones para hacerse voluntario, por si no convencían: “Vivo experiencias nuevas que me enriquecen a nivel personal”, rezaba el cartel anunciador, que abundaba en motivos más pragmáticos aún: “Consigo una experiencia que puede ser un trampolín a un empleo”. Etcétera. Sin embargo, cuando ayer por la tarde quedaron todos en persona para presentarse, se fue rompiendo el protocolo porque ni los chicos con Síndrome de Down esperaban que llegaran nada menos que 20 voluntarios ni estos estaban preparados para la simpatía desbordante de aquellos.