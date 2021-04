La ONCE deja varios nuevos millonarios en Utrera

El Cupón de la ONCE ha repartido en Utrera 315.000 euros, en nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 27 de abril.

La vendedora de la ONCE Antonia Payán Curado ha llevado la suerte de la ONCE a Utrera desde su quiosco de la Avenida María Auxiliadora, número 50, desde donde ha repartido estos 315.000 euros. Antonia comercializa las loterías de la ONCE desde marzo de 2008.

Además, en Jerez de la Frontera, este cupón ha dejado 350.000 euros en Jerez de la Frontera por lo que, entre las provincias de Sevilla y Cádiz, ha repartido un total de 665.000 euros.

Este cupón, dedicado a la marca ‘Calidad Gourmet’ de El Ejido, también ha dejado premios en la Comunidad de Madrid, Galicia Extremadura, Canarias y a través de www.juegosonce.es.